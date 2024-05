Calcio. Terza Categoria, oggi le semifinali della Coppa

Si giocano oggi pomeriggio le gare valide per le semifinali della coppa Renzo Resta, competizione riservata alle formazioni di Terza Categoria di Forlì e Cesena. Nei quarti di finale avevano passato il turno l’Alfero, impostosi sullo Sporting Valbidente 1-0, il Torresavio grazie allo 0-4 sul campo del Bertinoro e il San Carlo al quale era stato sufficiente lo 0-0 nel match casalingo con l’Union Sammartinese per la miglior posizione in classifica. Oggi entra in scena il Bagnolo dopo il ko nello spareggio per il primo posto finale allo stadio Morgagni con l’Atletic Frampula, vincitore 2-0 e promosso nella Seconda categoria della prossima stagione sportiva.

Queste le gare in programma oggi: Alfero-San Carlo, alle 14.30, e Bagnolo-Torresavio, alle 16.30. La finale in programma sabato prossimo.