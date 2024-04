Calcio Terza categoria. Quattro gli anticipi. Petroio-Chianciano spareggio play-off Oggi si giocano quattro anticipi nel girone senese di terza categoria, con il match Petroio-Virtus Chianciano decisivo per i play-off. Altri incontri interessanti in programma, con il Geggiano in grande forma. Domani attesa per Castellina Scalo-Vescovado. Buonconvento e Montepulciano Stazione cercano punti preziosi in casa. Monsigliolo-Sant’Albino nel girone aretino.