Calcio Terza categoria. Sabato caldissimo. Oggi sono previsti ben tre anticipi

Sono tre gli anticipi nel turno prenatalizio del girone senese del campionato di Terza categoria: oggi si fa già sul serio, con le trasferte della capolista Buonconvento a Chiusdino e della terza in classifica Monticchiello ad Ancaiano. Non si tratta di due appuntamenti proibitivi, sia chiaro, ma Chiusdino ed Ancaiano sono due squadre ben messe in campo ed una sorpresa ci può stare benissimo… Decisamente favorito, invece, lo Sporting Gracciano in casa con il Monteriggioni. Domani occhi puntati su Montepulciano Stazione-Pievescola: i giallorossi puntano ai play-off e venderanno cara la loro pelle. Il resto del programma prevede Castellina Scalo-Geggiano, Rapolano-Quercegrossa, Sant’Albino-Montanina ed il derby Virtus Biancoazzurra-Agrestone. Nel girone aretino riposa la Virtus Chianciano, mentre il Petroio cerca i tre punti a Loro Ciuffenna. Il Montallese ospita il Pietraia: vincere per dare un senso al campionato!

Giuseppe Stefanachi