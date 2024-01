Calcio: Terza categoria. Seravezza campione d’inverno con super Landi

Campione d’invreno il SalaVetitia Seravezza FC in Terza categoria nel girone unico di Massa Carrara. Mentre il “platonico“ titolo nel girone B di Lucca se lo prende la Morianese.

Girone apuano. Già sapendo di esser campione d’inverno con un turno d’anticipo, il SalaVetitia Seravezza FC ha comunque fatto ampiamente il suo dovere anche nell’ultima giornata del girone d’andata rifilando una manita in faccia al Fosdinovo e allungando in vetta (girando a +7 sulla seconda Dallas Romagnano): il 5-0 esterno è opera della tripletta di Gianmarco Landi dopo le reti d’apertura di Nicola Gaina e Ramon D’Angina. Perdono invece la Montagna Seravezzina (2-0 in casa con la Gragnolese) e il fanalino di coda Sporting Marina (8-1 a Ronchi col Tirrenia nel posticipo del lunedì sera). Gli altri risultati della 15ª giornata: Monti-Don Bosco Fossone 1-1; Dallas Romagnano-Vallizeri 1-2; Marina di Massa-Attuoni Avenza 2-3; Podenzana-Spartak Apuane 0-3; riposa Pontremoli. La classifica: Seravezza 37; Dallas 30; Attuoni 29; Montagna 25; Pontremoli e Monti 22; Fossone e Gragnolese 20; Spartak 19; Marina di Massa 18; Fosdinovo e Tirrenia 16; Vallizeri 15; Podenzana 7; Sporting Marina 1.

Girone lucchese. Fra le versiliesi vince solo lo Stiava 2-1 sul campo della Trebesto con le reti di Matteo Bertilotti su rigore e poi Ricci allo scadere. Pareggia il Retignano penultimo della classe a Marginone 1-1 (gol stazzemese di Gabsi Gaid). Sconfitte per il Bargecchia (2-0 in Valfreddana) e nel "monday-night" per lo Sporting Forte dei Marmi (2-1 a Massa Macinaia col Farneta, non bastandogli la rete di Gionata Grassi in una gara che classifica alla mano era da vincere). Gli altri risultati dell’ultima d’andata (15ª): Aquila Sant’Anna-Spianate 1-0; Folgore Segromigno Piano-Sant’Alessio 8-0; San Lorenzo-Veneri 3-0; Vorno-Morianese 1-3. La classifica: Morianese 39; Valfreddana 36; Sporting Forte dei Marmi, Folgore Segromigno Piano e Vorno 32; Stiava 25; Aquila Sant’Anna 23; San Lorenzo 21; Spianate 17; Bargecchia e Atletico Marginone 16; Calcistica Popolare Trebesto e Veneri 14; Farneta 13; Retignano 8; Sant’Alessio 1.