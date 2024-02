Calcio Terza categoria. Sfida ‘testa-coda’ a Monteriggioni. Petroio in viaggio

Testa-coda nel girone senese del campionato di terza categoria, dove le partite si giocheranno tutte domani: Monteriggioni-Campiglia è match da 2 fisso! O no? Le due più immediate inseguitrici, viceversa, affrontano altrettanti impegni certo non agevoli: il Monticchiello va a Castellina Scalo ed il Quercegrossa si dirige verso Vescovado. Da questa situazione potrebbe trarne giovamento (in chiave play-off) il Petroio, che gioca a Buonconvento. Poi c’è un Montepulciano Stazione-Ancaiano che nella corsa al quinto posto vale doppio: è un vero e proprio scontro diretto! Riposa invece la Virtus Chianciano. Rionese-Chiusdino (inizio alle 17.30) e Montanina-Geggiano completano il programma. Nel girone aretino mistero Sant’Albino: 9 punti nelle prime tre partite e poi 6 punti nelle altre tredici! La squadra è guidata da Deligia e Pellegrini, in attesa della nuova riorganizzazione per il prossimo anno. Domani Sant’Albino-Strada San Niccolò.

Giuseppe Stefanachi