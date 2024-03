Calcio Terza categoria. Si recupera la gara tra Montanina e Monteriggioni

Si gioca stasera alle 21, a Torrita, la partita Montanina-Monteriggioni valevole per il campionato di Terza categoria e rinviata per impraticabilità del campo lo scorso 10 marzo. Il confronto non ha niente da dire per quel che riguarda l’alta classifica, ma sia la Montanina che il Monteriggioni sono due squadre che onorano i valori dello sport in ogni occasione.

Il Monteriggioni, proprio domenica scorsa, ha ottenuto a Chiusi Scalo la sua seconda vittoria in questo campionato: "E’ stata una gara sofferta – sottolinea il tecnico neroverde Francesco Martire – ma tutto sommato meritata". Cosa manca al Monteriggioni per essere in lotta per i play-off? "Nel girone d’andata non siamo stati competitivi, mentre nel ritorno abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con tutte le avversarie escluso il Campiglia, mancando però in fase di realizzazione. L’entusiasmo, tuttavia, non ci manca mai…". Giuseppe Stefanachi