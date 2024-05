Calcio terza categoria, spareggio show. Bagnolo-Frampula, che sfida al Morgagni

Una partita che i protagonisti inseriranno senz’altro nell’album dei ricordi sportivi più belli. Questa sera alle 20.30 lo stadio Morgagni apre i cancelli e accende i fari per il match tra Bagnolo e Atletic Frampula: il club che da più tempo frequenta queste latitudini e quello fondato all’inizio della stagione. Si tratta di Terza Categoria, è vero, ma l’attesa aleggia già da diversi giorni negli ambienti ‘pallonari’ della città. È lo spareggio per certificare chi vincerà il campionato provinciale: un match senza ritorno che, in caso di un parità al 90’, si prolungherà con supplementari ed eventualmente rigori. La perdente disputerà comunque i playoff promozione.

Le due squadre hanno chiuso le 26 giornate di campionato in cima alla classifica assieme all’Alfero con la bellezza di 55 punti. I cesenati sono stati relegati al terzo posto dalla differenza reti generale (Frampula a +29, Bagnolo a +26 e Alfero ‘solo’ a +21), visto che anche la classifica avulsa era pari. "Sono convinto che la mia squadra arrivi a giocarsi questa finale con delle buone chances – confessa mister Massimo Calmanti, da una decina di stagioni sulla panchina dei rossoblù della via Cervese –. Abbiamo affrontato partite anche senza sei o sette elementi: a questo appuntamento, in pratica, arriviamo al completo. Mi auguro che, al di là del risultato, sia una bella partita con una bella cornice di spettatori". Calmanti adotta abitualmente il 4-4-2: "La mia squadra ha un’età media nettamente superiore ai nostri avversari. Spero che questo possa aiutarci. In ogni caso faccio i complimenti alle due squadre che hanno concluso assieme a noi questo campionato, molto più interessante rispetto ai precedenti".

Sull’altra sponda l’allenatore è Marco Montalti, abituato ad un elastico 4-3-1-2: "Negli ultimi allenamenti ho visto i miei ragazzi molto carichi e con tanta voglia di disputare questa attesa partita – spiega –. Se a questo aggiungiamo che ce la giochiamo nello stadio forlivese è chiaro che l’emozione, unita alla soddisfazione di essere arrivati a questo punto al primo anno di attività, è veramente grande. Noi siamo più giovani dei nostri avversari e mi auguro che in un campo così grande questo possa fare la differenza".

Calmanti e Montalti sono amici. Di sicuro lo resteranno anche quando si spegneranno i fari del vecchio Morgagni. Ma questa sera, di certo, ognuno cercherà di superare il rivale.