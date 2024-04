Calcio: Terza categoria. Stiava e Bargecchia ora volano. Terzo successo di fila per entrambe

Si è giocata la 25ª giornata (10ª di ritorno nonché sestultima di regular season) in Terza categoria, dove siamo a 5 turni dalla fine. Nel girone B di Lucca prosegue il "magic moment" delle massarosesi Stiava e Bargecchia, entrambe al loro quarto risultato utile di fila (di cui ben tre vittorie consecutive). I gialloblù sabato si sono presi il derby con il Retignano battendolo 3-0 secco al “Martellini“ grazie alle reti di Marchetti, Marinari e Bertilotti. I collinari invece nel posticipo del lunedì sera hanno battuto 2-1 il Sant’Alessio coi gol di Ciro Guadagano e di Andrea Rosi (che nel primo tempo, da 0-0, aveva sbagliato un rigore). Pareggio 1-1 per lo Sporting Forte dei Marmi sul campo dell’Aquila Sant’Anna (sigillo nerazzurro del solito Giacomo Macchiarini). Gli altri risultati: Atletico Marginone-Vorno 3-1; Folgore Segromigno Piano-San Lorenzo 4-0; Calcistica Popolare Trebesto-Morianese 1-2; Farneta-Spianate 4-1; Valfreddana-Veneri 6-1. La classifica: Morianese 60; Vorno 56; Folgor Segromigno e Valfreddana 54; Sporting Forte 49; Stiava 41; S. Lorenzo 37; Atl. Marginone 35; Aquila S. Anna 31; Bargecchia 30; Farneta 26; Spianate 25; Retignano e Veneri 21; Trebesto 20; S. Alessio 3.

Nel girone unico di Massa Carrara, dove riposava lo Sporting Marina, ha pareggiato la capolista SalaVetitia Seravezza FC 1-1 in rimonta in casa dello Spartk Apuane con gol di Di Clemente mentre la Montagna Seravezzina ha battuto 2-0 il Marina di Massa (che ha chiuso in 10 per il rosso a Salini) grazie alla doppietta di Luca Bertoni, a segno alla fine dei due tempi (Tarabella si era fatto parare un rigore da Nardini). Gli altri risultati: Vallizeri-Gragnolese 2-7; Podenzana-Don Bosco Fossone 0-2; Fosdinovo-Monti 0-1; Dallas Romagnano-Attuoni Avenza 4-1; Tirrenia-Pontremoli 1-2. La classifica: Seravezza 57; Dallas 46; Attuoni 44; Gragnolese, Montagna e Pontremoli* 43; Monti* 41; Don Bosco Fossone 36; Spartak Apuane* 35; Fosdinovo 28; Marina di Massa* 26; Vallizeri* 23; Tirrenia 22; Podenzana 7; Sporting Marina (-1) 0. (*devono riposare)