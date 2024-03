Calcio Terza categoria. Super Montanina. Rifilati quattro gol al Monteriggioni

Montanina

4

Monteriggioni

0

TORRITA – Bastano pochi secondi alla Montanina per andare in rete nel recupero del match del campionato di Terza categoria non disputato lo scorso 10 marzo per l’impraticabilità del campo: calcio d’inizio, pochi secondi e Laterza insacca sul primo palo. La Montanina controlla il gioco ed ottiene il raddoppio al 23’ con Cuciniello al termine di un batti e ribatti in area. Al 45’ pericoloso contropiede dei locali. Nella ripresa la musica non cambia ed è subito palo colpito da Sabatino per la Montanina. Al 61’ ancora Laterza in gol, mentre all’85’ è Andreucci (ex vicepresidente della società) a segnare con un tiro a giro da poco dentro l’area di rigore. Prova di generosità del Monteriggioni, poco pungente in attacco. La scorsa settimana cambio al vertice della società biancorossa: il nuovo presidente è Raffaele Falconi.

Giuseppe Stefanachi