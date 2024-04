Calcio Terza categoria. Valbisenzio Academy. Week end della svolta

La prima della classe è impegnata nella partita che non assegnerà alcun punto. E le inseguitrici dovranno approfittarne per ridurre le distanze. La ventisettesima giornata di Terza Categoria, che si aprirà oggi, può già essere cruciale, a determinate condizioni. La Valbisenzio Academy capolista se la vedrà alle 15.15 con la seconda squadra dell’Eurocalcio Firenze, in trasferta: per gli uomini di Imbriano si tratterà di una sorta di allenamento o poco più, visto che come di consueto non ci saranno punti in palio. Ecco perché La Briglia Vaiano dovrà approfittarne, alle 15 odierne: battere Las Vegas non sarà affatto facile perché la formazione di coach Shehaj (sesta) si sta confermando solida e quadrata, ma un eventuale successo porterebbe Cibella e compagni a sole tre lunghezze dalla Valbisenzio. Discorso simile per la Polisportiva Naldi, terza in classifica con 50 punti: alle 15.30 i carmignanesi ospiteranno il Grignano del sindaco di Agliana Luca Benesperi, con l’obiettivo di aggiudicarsi i tre punti per poter continuare a sognare il salto di categoria.

Andando avanti, uno dei due posticipi domenicali è rappresentato da La Libertà Viaccia – San Giusto: quarta contro terza, per una gara in programma alle 17.30 che si preannuncia decisamente interessante. Tornando alle sfide del sabato, il Paperino San Giorgio attuale settima forza del raggruppamento vuole confermare il proprio momento positivo facendo risultato anche contro il Colonnata, sfruttando al massimo il fattore-campo. Bacchereto – Eureka vedrà sfidarsi, dalle 15, due formazioni desiderose di risalire la china e farsi notare. Al pari di BGV Soccer – Carmignano, con fischio d’inizio previsto per le 18.

A completare il quadro, ecco Tobbiana – Montepiano che inizierà alle 15 di domani. Ci sono insomma ancora dodici punti potenzialmente a disposizione in questa regular season, per quasi tutte le squadre. Che saranno quindi determinate ulteriormente a dare il 110%.

G.F.