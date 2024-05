Calcio Terza categoria. Vescovado al sicuro. Dietro si annuncia un’aspra battaglia

La Terza categoria si chiude con il Campiglia già promosso (anticipa oggi in casa con la Montanina) e con il Vescovado secondo: i gialloneri, tuttavia, vincendo ad Ancaiano, sarebbero già nella finale play-off. Terzo è il Monticchiello (domani riceve la Rionese) con 47 punti e con 46 al quarto posto c’è il Quercegrossa (che ospita il Geggiano). Qui comincia il guazzabuglio! A quota 43 è quinto il Buonconvento (aspetta il Montepulciano Stazione) ed a 41 troviamo l’Ancaiano, il Petroio (in casa con il Monteriggioni) ed il Castellina Scalo (che riposa e quindi è fuori dai giochi). Attenzione, perché l’Ancaiano riceve il Vescovado. Se il Vescovado vince, il Quercegrossa è quarto al 999 per 1000 e il quinto posto non serve a niente. Se il Vescovado pareggia il Buonconvento quinto (se vince) è ai play-off, se il Vescovado perde teoricamente rientrano in gioco anche Ancaiano e Petroio… Poi c’è Chiusdino-Chianciano.

Giuseppe Stefanachi