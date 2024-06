Calcio Torneo delle contrade di Pietrasanta. Africa senza pietà. Ed è polemica

Strettoia-La Collina 6-0

Imbrenda 2, Verona 2, Buselli, Bianchi. "Buonissima partita che abbiamo chiuso già nel primo tempo", sottolinea Marco Iori dello Strettoia. "I ragazzi ce l’hanno messa tutta. Abbiamo anche avuto un po’ di sfortuna nel mancato pareggio. Gli episodi ci hanno girato male", dice Susanna Lanè de La Collina.

Africa M.-Tiglio/La Beca 16-0

Da Prato 5, Lo Monaco 4, Sacchelli 4, Candelli 2 e Bartoli. "Abbiamo rispettato chi viene a vedere e paga il biglietto, così come chi aveva finora giocato poco e voleva mettersi in mostra", spiega Valentino Celi dell’Africa Macelli. Non ci sta, però, Roberto Barattini del Tiglo/La Beca: "Uno scriteriato agonismo per una totale mancanza di rispetto nei confronti di una squadra in difficoltà".

Classifica girone B: Africa Macelli 4; Strettoia e Marina 3; La Collina 1; Il Tiglio/La Beca 0. Brancagliana-Antichi Feudi 3-0

Ricci, Poli e Intaschi. "Partita molto combattuta nel primo tempo. Nella ripresa siamo stati più concreti segnando subito due reti", dice Lorenzo Casini della Brancagliana. "Primo tempo equilibrato e ben giocato. Nella ripresa, sotto il diluvio, la loro maggiore fisicità ha fatto la differenza", analizza Igor Palagi degli Antichi Feudi.

Classifica girone A: Pollino Traversagna e Pontestrada 6; Brancagliana 3; La Lanterna e Antichi Feudi 0.

Sergio Iacopetti