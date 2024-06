Calcio: torneo delle Contrade di Querceta. Madonnina e Ranocchio, esordi ok. Botta e risposta Ponte-Leon D’Oro

Lucertola-Madonnina 1-2

E’ la Madonnina a partire meglio. Pochi minuti e Sacchelli scende sulla fascia e mette dentro per Federico Tosi che sbaglia da favorevolissima posizione. Il gol è nell’aria ed arriva con il colpo di testa di Laucci su angolo di Francesco Tosi. La ripresa riparte sulla falsariga del primo tempo, ma per Tosi proprio non è giornata tanto da fallire anche il rigore del 2-0. La paura sveglia la Lucertola che cambia marcia, ma prima incassa lo 0-2 di Costa su azione d’angolo. Lo Monaco colpisce due legni e a 2’ dalla fine arriva l’1-2 di Ricci. "Sembravamo in controllo - argomenta Marco Iori della Madonnina -, poi abbiamo rischiato di vanificare una vittoria che dedichiamo Furio Bertelli". "Dopo un primo tempo in sofferenza - commenta Alessandro Taccini della Lucertola - siamo venuti fuori molto bene".

Classifica: Madonnina e Quercia 3; Lucertola e Pozzo 0.

Cervia-Ranocchio 0-1

Ranocchio più intraprendente nel primo tempo con Mancini e Ricci. Rossi sblocca in mischia ad inizio ripresa. Negli ultimi 20’ la Cervia si butta in avanti inutilmente "Direi - commenta Andrea Pellegrini del Ranocchio - che il nostro successo ci sta. Partita condizionata dalle assenze". "Siamo veramente ridotti all’osso senza, fra l’altro, i giocatori più importanti. Comunque ci siamo battuti con onore e lamentiamo almeno un rigore nettissimo non concesso", sottolinea Claudio Guidi della Cervia.

Ponte-Leon d’Oro 1-1

Partita vibrante e giocata a ritmi alti. Il primo tempo e’ piu’ di marca Leon d’Oro, con Meucci che ci prova ma trova sempre la risposta dell’attentissimo portiere del Ponte. La partita gira nella ripresa complice un Ponte più intraprendente. Il rigore di Cotroneo, decretato per fallo su Iacopo Salini, vale l’1-0 Ponte. Ponte che non concretizza un paio di buone occasioni ed alla fine paga dazio. Landi imbecca Pegollo e l’1-1 è servito. "Bella partita, ma arbitraggio scadente e nostro discapito - argomenta Enrico Galleni del Ponte -. L’azione dell’1-1 era scaturita da un netto fallo sul nostro giocatore". "Riacciuffato il risultato abbiamo avuto varie occasioni difettando in precisione", assicura Giacomo Vannoni del Leon’d’Oro".

Classifica: Ranocchio 4; Leon d’Oro e Ponte 2; Cervia 1.

Sergio Iacopetti