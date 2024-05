Calcio: Torneo delle Rappresentative. Le due squadre senesi restano in corsa

E’ in pieno svolgimento il Torneo delle Rappresentative giovanili provinciali della Toscana, per le categorie Allievi 2008 e Giovanissimi 2010. Le dieci squadre sono divise in due gironi e la Rappresentativa senese fa parte del gruppo che comprende Arezzo, Firenze, Grosseto e Prato. Passano alle semifinali le prime due in classifica. Finora le squadre Allievi e Giovanissimi della nostra provincia sono sempre andate di pari passo, perdendo contro Firenze e Arezzo e vincendo contro Grosseto. Alla vigilia del quarto turno, che si svolge oggi alle 15 ed alle 17, le due squadre senesi possono ancora teoricamente puntare al secondo posto: devono tuttavia vincere l’ultima partita a Prato e sperare in una serie di coincidenze tutte favorevoli. "La nostra provincia – sottolinea il selezionatore dei Giovanissimi Franco Rizzuto – è purtroppo poco rappresentata sia a livello di elite che a livello regionale nelle due categorie in questione, per cui allestire due formazioni competitive, per me e per Duccio Bellaccini, non è facile. L’aspetto più positivo, tuttavia, è che i ragazzi dimostrano entusiasmo e buona volontà: per il futuro è un buon segnale per fare sempre meglio, magari con un po’ di collaborazione in più da parte delle società".

Giuseppe Stefanachi