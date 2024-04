Calcio Uisp a 11, super Coppa al Ceserano che stende a sorpresa i campioni dell'Alinò

La Spezia, 28 aprile 2024 – La prima sorpresa della stagione, nel calcio amatoriale a 11 della Uisp, arriva dalla Super Coppa. Tra le squadre vincitrici dei tre raggruppamenti – della kermesse della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra – , Valeriano Favaro Alinò, Atletico Tresana e Us Ceserano, è il team della terza serie a conquistare incredibilmente il prestigioso trofeo. Il Ceserano alza infatti in alto la coppa dopo aver superato in una gara giocata a viso aperto, la corazzata (detentrice dello scudetto), seppur rimaneggiata, Alinò: una vittoria decisiva, che segue le prime due gare dove l'Alinò aveva superato il Tresana per 4-3 , quest'ultimo poi battuto 1-0 anche dal Ceserano.

Tra Ceserano e Alinò (che colpisce due traverse) finisce 3-2, sempre avanti i primi, prima 1-0 e poi 2-1, per arrivare al 2-2 spezzato infine dal gol al quarto minuto di recupero che fissa lo score. A segno Pierini L., Benelli A. e Bouatmane O. per il Ceserano, Monacizzo C. e Lesi L. per

Intanto la capolista del Girone 1, il Valeriano Favaro Alinò, è in attesa di conoscere la sfidante scudetto, che arriverà dalla gara di ritorno dei playoff tra Amatori Per Lucio e Comano in programma venerdì alle 20.15.

Il successo del Gran Caffè Sarzana sul Sesta Godano 2-1 (Giannoni T., Musetti M.; Ghirozo J.), dopo il pareggio per 1-1 dell'andata dei playoff del Girone 2, porta i sarzanesi nel Girone 1.

Promozioni anche dal Girone 3 al Girone 2, dove approdano il Pegazzano e la Colomba 9.80. Il Pegazzano supera in trasferta il Virgoletta (0-1 firmato da Ranieri A.) dopo l'acuto per 4-2 dell'andata, mentre, dopo lo 0-0 dell'andata, il Rangers Soliera cede tra le mura amiche alla Colomba (a segno Ferrari A. e Salvatori L.).