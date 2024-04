Calcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio e Comano vedono la finale scudetto

La Spezia, 7 aprile 2024 – Con il Valeriano Favaro Alinò che vince il regular season del Girone 1 ed approda direttamente alla finalissima, adesso c'è da definire la sfidante per lo scudetto. Così, il calcio a 11 della Uisp della Spezia e della Valdimagra manda in scena i playoff. Nei quarti di finale di andata l'Amatori Per Lucio vince sul campo dei Blues Boys per 2-0 grazie alle reti di Freschi e Tognozzi, mentre il Comano supera il Cgs Real Chiappa 2-1 (doppietta di Chelotti a cui risponde il solo Kourouma).

Ma c'è da decidere anche le retrocessioni nel Girone 2, oltre alla già definitiva del Montemarcello. Nei playout di andata Amatori Filattiera-Asd Il Ritrovo Filetto 0-0 e Bagnone-Cpo Agriturismo La Sarticola 1-1 (El Khir; Biggi).

Tutto da decidere nel Girone 2, oltre alla promozione diretta del Tresana 2010, con l'andata playoff fissata per sabato 13 aprile: Sporting Bacco-Amatori Castelnuovo e Sesta Godano-Gran Caffè Sarzana. Intanto, con l'Albianese direttamente retrocessa nel Girone 3, ecco i risultati dei playout: Riomaior-Blues Boys 3-0 (Varacalli, Sassarini, Luiso) e Amatori Pallerone-Delta del Caprio 0-0.

Infine il Girone 3, con il Ceserano già promosso dopo la regular season e questi accoppiamenti per decidere il resto: il Soliera (2° classificato) affronterà in finale la vincente tra Farafulla e Colomba; Virgoletta (3° classificato) in finale sfida la vincente tra Golfo dei Poeti e Pegazzano. Intanto nelle semifinali di andata: Golfo dei Poeti-Pegazzano 0-2 (Bontempi, Firetto) e Farafulla Fc-La Colomba 1-2 (Fiori; Cantoni, Delfini).

Nella Coppa Laspeziavaldimagra Girone B: Romito-Autoservice Cassana 1-8 (Bigi; Guano 3, Mancusi 2, Oronzo 2, Scocchia) e Asd Ritrovo Filetto 2-Montemarcello 2-2 (Gabrielli, Ricci; Foce, Gabelli).