Calcio Uisp a 11: Ceserano in festa per la promozione anticipata

La Spezia, 10 marzo 2024 – Momenti di gloria ricordando il passato per il Cpo Agriturismo La Sarticola, che ferma la capolista Valeriano Favaro Alinò. Il pareggio, nella nona giornata di ritorno del campionato calcistico a 11 della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra.

Amatori Per Lucio e Real Chiappa rosicchiano così almeno un punticino alla leader del Girone 1.

Tutto stabile in vetta al Girone 2 con l'Atletico Tresana a dominare, mentre il Sesta Godano agguanta il Gran Caffè Sarzana in terza posizione dopo averlo battuto sul campo della Val di Vara.

Con due giornate di anticipo, infine, il Ceserano, vincente nello scontro diretto del Girone 3 con la Colomba 9.80, ottiene la promozione nel Girone 2 con due turni di anticipo.

GIRONE 1

Amatori Per Lucio-Montemarcello 6-1 Tognozzi F. (2), Pennacchi J., Tincani F., Pellistri M., Michelucci D.; Gabelli F. Valeriano Favaro Alinò-Cpo Agr. La Sarticola 2-2 Saoud A., Lesi L.; Marinari M., Ercolini A. Cgs Real Chiappa-Gs Pozzuolo 4-1 Gaeta M. (2), Venturotti A., Agrifoglio C.; Rocca M. La Serra-Blues Boys 1-2 Zeri E.; Sebastiani N., Riviezzo V. Amatori Filattiera-Asd Il Ritrovo Filetto 1-0 Pagani G. Comano-Asc Bagnone 2-1 Poli Barberis G. (2); Fabiani S.

Classifica: Valeriano Favaro Alinò punti 37; Amatori Per Lucio 28; Cgs Real Chiappa 26, Blues Boys 24; La Serra e Comano 23; Cpo Agr. La Sarticola 20; Gs Pozzuolo 19; Ritrovo Filetto 14; Amatori Filattiera 12; Montemarcello e Bagnone 7.

GIRONE 2

Sesta Godano-Gran Caffè Sarzana 2-1 Taddei D., Sarr M.; Giannini J. Blues Boys 2-Amatori Pallerone 2-4 Naim A., Giovanelli S.; Scarpa A., Germi G., Gaspari L., Scarpa Antonio Pugliola / Bellavista-Asd Atletico Tresana 2010 0-3 Giromini M. (2), Ribolla M. Riomaior Bar O'netto-Albianese 2-1 Ousalah A., Verelli F.; Ballasheni M. Amatori Castelnuovo-Sporting Bacco 3-1 Barabini E., Peigottu L., Caldarelli F.; D'Aprile N.

Classifica: Atletico Tresana 2010 punti 29; Amatori Castelnuovo 25; Gran Caffè Sarzana e Sesta Godano 23; Sporting Bacco 19; Pugliola/Bellavista 16;. Delta del Caprio 15; Amatori Pallerone e Riomaior Bar O'netto 14; Blues Boys 2 12; Albianese 10.

GIRONE 3

Atletico Gordana-Asd Il Ritrovo Filetto 2 3-3 Federico A., Giuliano E., Lambruschi M.; Simonini A. (2), Giannotti L. Romito-Golfo Dei Poeti Lerici 0-2 Sarbia C., Nazaro P. Us Ceserano-La Colomba 9.80 1-0 Gerini A. Rangers Soliera-Virgoletta 0-3 Benvenuto F. (2), Carare C. Farafulla Fc-Autoservice Cassana 1-0 Fiori M.

Classifica: Ceserano punti 29; Virgoletta, La Colomba 9.80 e Rangers Soliera 24; Pegazzano 22; Golfo dei Poeti Lerici 21; Farafulla 19; Atletico Gordana 13; Autoservice Cassana 10; Ritrovo Filetto 2 8; Romito 3.