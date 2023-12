Calcio Uisp a 7, il Valeriano Favaro Alinò stende l'Avosa

La Spezia, 21 dicembre 2023 – Il girone di andata si chiude e, virtualmente, Valeriano Favaro Alinò e Avosa chiudono insieme in testa, con 16 punti. In realtà è ancora tutto da vedere, prima che la fase ascendente della massima serie del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, vada in scena da metà gennaio. Perché l'Alinò, detentore del titolo, ha una gara in meno dei rivali ed entrambi, un'altra partita da recuperare. Sicuramente, però, la sfida diretta dell'ultimo turno, ha definito chi fosse, adesso, la più forte: di misura la spuntano i campioni in carica, che rimangono così gli unici a punteggio pieno del Girone 1. All'Avosa, di fatto, si avvicina adesso, anche La Gira Of Chelli, ad 1 solo punto.

Grande gara del Levanto nel Girone 2 che in un sol colpo batte la capolista Real Dlf Pizzeria Chiara e la agguanta in vetta, con una gara in meno. Infine, mentre nel Girone 3 il Ccr Muggiano/Of chelli, Sarzanello e Monti vincono – mantenendo stabili i distacchi – , si disputa il ritorno della Coppa Nessuno Escluso.

GIRONE 1

Tabaccheria Briselli-Saja Srl 3-9 Tacchini N. (2), Bernasco F.; Gjuzi S. (3), Uka F. (2), Chierici T. (2), Vicari S., El Caidi H. Avosa-Valeriano Favaro Alinò 2-3 Di Nicola A., Lala D.; Morina A., Novani R., Lesi L. La Gira O.F. Chelli-Sporting Bacco 7-3 Mitta L. (6), Sassarini S.; La Placa E. (3) Pellegrini Gomme-Ristorante Pin Bon 2-10 Visconti A., Oreggia J.; Rossi C. (4), Ioppolo A. (3), Gravina P. (3) Tappezzeria Baldassini-Leta1990 2-3 Stella F. (2); Beghe' S., Episcopo N., Corvi N.

Classifica: Valeriano Favaro Alinò e Avosa punti 16; La Gira 15; Pin Bon 11; Saja 10; Brislli e Pellegrini 7; Sesta Godano 4; Sporting Bacco 3; Baldassini 2.

GIRONE 2

Realchiappa Progetto Appalti-Bar Ravenna 5-3 Tommaseo A. (2), Shabanaj G., Cerrone A., Addis S.; Del Bene A. (2), Stretti F. Asd La Foce Fuoricampo-Bar Cavour 2-5 Cancogni D. (2); D'Errico M. (2), Conti M. (2), El Atiki B. Levanto-Real Dlf Pizzeria Chiara 3-1 Pettirossi E., Currarino A., Berettieri R.; Musetti A. Asd Veppo-Moto Masini 4-3 Fontanabona I. (2), Del Sarto G. (2); Di Grazia E., Bertagni S., Masini M.

Ac Rebocco/Vf Alinò-Asc Bagnone non disputata

Classifica: Real Dlf e Levanto punti 14; Realchiappa 13; Moto Masini 11; Bagnone e Cavour 10; Veppo 8; Fuoricampo 7; Rebocco/Alinò 6; Ravenna 3; Foce Fuoricampo 2.

GIRONE 3

Dlf/Gmn-Anglotech 0-1 Mancuso J. Autoservice Cassana-Monti 0-7 Gabrielli L. (3), Scozzari D., Donati J., Lopriore A., Crispi L. Delta Del Caprio-Sarzanello 2-3 Lusuardi M., Lazzerini F.; Bertoletti F. (2), Dicasale L. Ccr Muggiano/O.F. Chelli-Good Boys 5-4 Cantoni S. (2), D'ippolito T. (2), Cerretti R.; Fabrello P. (3), Greco F.

Amatori Per Lucio-Arci Canaletto rinviata

Classifica: Ccr Muggiano punti 15; Sarzanello 14; Monti 12; Canaletto 10; Good Boys 9; Amatori Per Lucio 8; Delta del Caprio e Marola 7; Dlf e Anglotech 6; Cassana 4.

COPPA NESSUNO ESCLUSO RITORNO

Asd Tresana 2010-Ristorante Albergo Nettuno 6-1 Ascione G., Baciu G., Trivelli D. (2), Piccirillo A., (2); Panasci R.

Asd Tresana 2010 qualificato

Veppo 2-Sesta Godano 2 5-8

Vigiani F. (4), Basile F. ; Prosperini M. (3), Prosperini G., Careddu S., Bottini M., Cagnoli R., Menini A.,

Sesta Godano 2 qualificato

Stella Rossa Canaletto-Asd Comano 2016 3-6 Camara I., Lonoce C.; Micheli F. (2) , Neri A., (2), Marani S. (2).

Asd Comano 2016 qualificato

Bar Picchi-Locanda De Nobili 5-1

Errouichaq R., Fantolini L., Pisani A., Puzzella U., Verardo F.; Orlandazzi M.

Bar Picchi qualificato

Deportivo La Bottiglia-Atletico Gragnola 2-0

Menotti M., Bruscaglia L.

Atletico Gragnola qualificato