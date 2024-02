Calcio Uisp a 7: Alinò, Gira e Avosa, il terzetto delle meraviglie

La Spezia, 8 febbraio 2024 – Si allarga la forbice tra le prime tre della classifica e tutte le altre. Locanda Alinò, La Gira Of Chelli e Avosa hanno un altro passo. Vincono e convincono, in quell'ordine di graduatoria, anche nella seconda di ritorno del Girone 1 nel campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra.

Lo scontro al vertice, fra prima e seconda del Girone 2, finisce in parità. Così il Realchiappa Progetto Appalti rimane prima e il Real Dlf Pizzeria Chiara seconda. Si avvicinano invece Moto Masini e Levanto.

Stesso risultato, vittoria per 5-4, per Sarzanello e Monti, prima e seconda del Girone 3, mentre cade a sorpresa l'Amatori Per Lucio nello scontro diretto con il Ccr Muggiano/Of Chelli.

Infine, nel Girone 4, dove guida sempre il Bar Picchi, il match di fondo classifica tra Dl Stella Rossa Canaletto e Sesta Godano, è a favore dei primi, che affiancano così gli avversari di giornata al penultimo posto.

GIRONE 1

Leta1990-La Gira O.F. Chelli 1-3 Episcopo N.; Mitta L. (2), Gaeta M. Ristorante Pin Bon-Avosa 0-4 Memaj M., Porpora F., Lala D., Agrifoglio C. Sporting Bacco-Tabaccheria Briselli 5-5 Calzolari N. (2), Daffeh M., Bottigliero F., La Placa E.; Marchi L. (2), Ibba A., Stefanelli L., Sergi M. Locanda Alinò-Sesta Godano 8-0 Novani R. (2), Fjolla A. (2), Lesi L. (2), Garofano D., Diamanti M.

Tappezzeria Baldassini-Pellegrini Gomme- 0-4 per rinuncia

Classifica: Locanda Alinò punti 24; Gira Chelli 21; Avosa 20; Saja 14; Pin Bon 11; Briselli 10; Sesta Godano 8; Pellegrini 7; Leta 6; Bacco 4; Baldassini -1.

GIRONE 2

Asd Veppo-Levanto 1-3 Martoni F.; Bussani C. (2), Gianelli D. Moto Masini-Asd La Foce Fuoricampo 4-3 Cavana M. (3), Masini M.; Brunetti F., De Rosa M., Cancogni D. Real Dlf Pizzeria Chiara-Realchiappa Progetto Appalti 2-2 Boracchia F., Raba' G.; Granados A., Porrini R. Bar Cavour-Ac Rebocco/Vf Alino 8-2 Pierini L. (3), D'errico M. (2), El Atiki B. (2), Lombardi S.; Scaduto F., Coppola M. Bar Ravenna-Pizzeria Fuoricampo 7-7 Stretti F. (2), Gianniello M. (2), Essaga Ndjodo J. (2), Del Bene A.; Palamara A. (3), Siciliani S. (2), Romeo L. (2)

Classifica: Realchiappa punti 18; Dlf Chiara 17; Moto Masini e Levanto 16; Cavour e Bagnone 12; Fuoricampo 11; Veppo 10; Rebocco/Alinò 9; Ravenna 5; Foce Fuoricampo 1.

GIRONE 3

Ccr Muggiano/O.F. Chelli-Amatori Per Lucio 5-3 Cantoni S. (3), Cerretti R., Navari L.; Lazzari L. (2), Floris P. Good Boys-Delta Del Caprio 5-3 Greco F. (2), Rossi G. (2), Gobbetti N.; Lazzerini F., Gnetti A., Costa L. Arci Canaletto-Autoservice Cassana 3-6 Cidale A. (2), Mezzani D.; Licari A. (4), Bounaim A. (2) Sarzanello-Dlf/Gmn 5-4 Lucignani F. (3), Isoppo M., Trabucchi A.; El Boussati A. (2), Khalouk A. (2) Monti-Marola 5-4 Crispi L. (2), Gabrielli L., Lombardi L., Gaspari L.; Melacrinis G. (2), Carrara G., Moscon A.

Classifica: Sarzanello punti 20; Monti 18; Muggiano/Chelli 17; Amatori Per Lucio 14; Good Boys 13; Canaletto 12; Marola 9; Delta del Caprio 8; Cassana 7; Anglotech e Dlf/Gmn 6.

GIRONE 4

Veppo 2-Asd Atletico Tresana 2010 4-8 Del Santo G., Basile F. (2), Menini L.; Ascione G. (3), Piccirillo A. (2), Galleri M., Giovannini M., Rossi L. Locanda De' Nobili-Ristorante Albergo Nettuno 8-5 Bytyqi V. (3), Romani M., Ortiz Sanchez M., Mesa Brito G., Haziraj S.; Palmiero D. (2), Poletto C. (2), Paita M. Atletico Gragnola-Bar Picchi 5-7 Fregosi M. (2), Mezzi N., Pietrobono D., Francini S.; Gjonaj E. (4), Sabatini A., Acebo Pazmino D., Puzella L. Dl Stella Rossa Canaletto-Sesta Godano 2 5-3 Camara I. (3), Diamanti T., Torrini D.; Careddu S. (2), Prosperini M.

Asd Comano 2016-Deportivo La Bottiglia rinviata per lutto

Classifica: Picchi punti 18; Bottiglia 15; Nettuno 13; Tresana, Comano e Gragnola 12; De' Nobili 9; Dl Stella Rossa e Sesta Godano 6; Veppo 4.

Marco Magi