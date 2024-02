Calcio Uisp a 7, la capolista del girone 1 dei ’patron’ Beppe e Ciro mantiene il vantaggio su La Gira Of Chelli e Avosa. Locanda Alinò alla dodicesima vittoria di fila Nel campionato di calcio Uisp a sette, Locanda Alinò, La Gira Of Chelli e Avosa continuano a vincere e convincere. Il Realchiappa Progetto Appalti rimane in testa nel girone 2, mentre Sarzanello e Monti si confermano prime e seconde nel girone 3.