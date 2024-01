Calcio Uisp a 7: Pellegrini Gomme che delusione, Avosa torna a volare

La Spezia, 25 gennaio 2024 – Continua l'inseguimento del La Gira O.F. Chelli anche nella prima giornata di ritorno. La Locanda Alinò domina, ma ha trovato un'antagonista importante nel campionato calcistico a 7 della Uisp della Spezia e della Valdimagra. Intanto, sempre nel Girone 1, riprende a correre l'Avosa, a lungo capolista della massima serie amatoriale. Perde poi nettamente il Pellegrini Gomme con il Leta1990, non ce l'aspettavamo.

Nel Girone 2, vincono prima e seconda, Realchiappa Progetto Appalti e Real Dlf Pizzeria Chiara, mentre il Moto Masini fa suo lo scontro diretto col Levanto e lo affianca in terza posizione.

L'Autoservice Cassana, ultimo del Girone 3, dà del filo da torcere al Sarzanello (che lo batte di misura), il Monti, secondo, strapazza invece in trasferta il Dlf/Gmn.

Sempre un punto a dividere la leader del Girone 4, il Bar Picchi dalla seconda, il Deportivo La Bottiglia (che però vince a tavolino la sua gara). Il Veppo 2, invece, batte il Sesta Godano 2 e non è più ultimo solitario (si affianca al Dl Stella Rossa Canaletto, superato dalla capolista).

La prossima settimana il campionato osserverà un turno di riposo.

GIRONE 1

Pellegrini Gomme-Leta1990 0-4 Fortunato P. (3), Episcopo N. La Gira O.F. Chelli-Ristorante Pin Bon 6-3 Mitta L. (4), Forieri M., Llozhi E.; Greco L. (2), Ioppolo A. Avosa-Sporting Bacco 5-1 Patricelli D., Memaj M., Porpora F., Lala D., Agrifoglio C.; Rimondi D. Tabaccheria Briselli-Locanda Alinò 3-5 Ibba A., Stefanelli L., Sergi M.; Morina A. (2), Migliore F. (2), Lesi L. Sesta Godano-Saja Srl 1-3 Ghiorzo J.; Vene' L. (2), Paloka E.

Classifica: Locanda Alinò punti 22; La Gira 19; Avosa 18; Saja 14; Pin Bon 11; Briselli 9; Sesta Godano 8; Pellegrini 7; Leta1990 6; Sporting Bacco 3; Baldassini -1.

GIRONE 2

Levanto-Moto Masini 1-2 Moggia A.; Di Grazia E., Masini M. Asd La Foce Fuoricampo-Real Dlf Pizzeria Chiara 3-5 Brunetti F., De Rosa M., Cancogni D.; Carrozzo G. (2), Raba' G. (2), Maggiani S. Realchiappa Progetto Appalti-Bar Cavour 7-1 Porrini R. (2), Chiocca M. (2), Granados A., Lorenzi D., Filie' M.; Gerini A. Ac Rebocco/Vf Alinò-Bar Ravenna 6-6 Figoli M. (2), Coppola M. (2), Grillo R., Bruccini B.; Gianniello M. (2), Stretti F., Essaga Ndjodo J., Rammacca M., Del Bene A. Pizzeria Fuoricampo-Asc Bagnone 5-4 Cerretti R., Alberghini M., Palamara A. (3); Giromini M. (2), Fabiani S. (2)

Classifica: Realchiappa punti 17; Real Dlf 16; Moto Masini e Levanto 14; Bagnone 12; Veppo, Bar Cavour e Pizzeria Fuoricampo 10; Rebocco/Alinò 9; Ravenna4; La Foce Fuoricampo 1.

GIRONE 3

Amatori Per Lucio-Good Boys 5-0 Vatteroni L. (2), Pennacchi V. (2), Granai C. Delta Del Caprio-Arci Canaletto 5-7 Volpi M. (3), Gnetti A., Baldi G.; Argenziano A. (5), Rapallini A. (2) Autoservice Cassana-Sarzanello 3-4 Piva D. (2), Mariotti D.; Domenichelli M. (2), Pasquali D., Conti A. Dlf/Gmn-Monti 1-8 Gabetti G.; Crispi L. (4), Gabrielli L. (3), Bassignani T. Marola-Anglotech 4-2 Ruffini C., Blandino M., Florio A., Carrara G.; Carmè S. (2)

Classifica: Sarzanello punti 18; Monti 16; Muggiano/Chelli 15; Amatori Per Lucio 14; Canaletto 12; Good Boys 11; Marola 9; Delta Del Caprio 8; Anglotech e Dlf/Gmn 6; Autoservice Cassana 5.

GIRONE 4

Asd Atletico Tresana 2010-Asd Comano 2016 0-3 Servi M., Servi N., Micheli F. Ristorante Albergo Nettuno-Atletico Gragnola 4-3 Bucchignani A. (3), Rolla T.; Costa A. (2), Valletta N. Bar Picchi-Dl Stella Rossa Canaletto 7-2 Gjonaj E. (3), Sabatini A. (2), Tedesco G., Fantolini L.; Camara I., Rolla S. Sesta Godano 2-Veppo 2 3-6 Prosperini G. (2), Sartelli F.; Basile F.

Deportivo La Bottiglia-Locanda De' Nobili 4-0 per rinuncia

Classifica: Bar Picchi punti 16; Deportivo La Bottiglia 15; Nettuno 13; Comano e Gragnola 12; Tresana 10; Locanda De' Nobili 7; Sesta Godano 2 6; Veppo 2 e Dl Stella Rossa Canaletto 4.