Calcio Uisp. Agrate sfida la Umbo United

Ancora una giornata di sosta prima di cercare lo spiraglio giusto per la volata finale del campionato nazionale di calcio Uisp Girone Monza-Brianza. Il calendario odierno prevede una sola sfida, quella tra Umbo United e Agrate Rondeau Cafè. La partita, recupero dell’11esimo turno, sarà alle 14.30 al Centro sportivo Pavesi di Milano. L’esito del confronto, in ogni caso, non innescherà terremoti al vertice della graduatoria. La lotta per il primato è da tempo ristretta a Gost Standard Bergamo e Leoni Arcore. La prima è nettamente favorita: a quattro giornate dalla conclusione, ha otto punti di vantaggio sulla Leoni Arcore. La capolista si è avvicinata alla conquista del titolo battendo per 1 a 2 l’Olimpic Trezzanese. La Leoni Arcore ha respinto l’ipotesi della resa anticipata sconfiggendo 2-1 il Real Villasanta. La compagine arcorese, da due anni vincitrice della competizione, è così approdata a quota 41. Gentlemen Monza e Agrate Rondeau Cafè hanno, rispettivamente, 37 e 31 punti: per entrambe l’unico obiettivo raggiungibile è la terza piazza.

G.G.