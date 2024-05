Calcio Uisp. Casa Culturale, due passi verso la finale. Impresa YBPD United in Coppa Amatori

Stavolta il Cecchi di Limite sull’Arno non ha portato fortuna al Real Isola. Dopo averci eliminato nei quarti i campioni in carica del Castelfiorentino, infatti, gli uomini di mister Martini si sono arresi 2-1 nell’andata delle semifinali ’scudetto’ del calcio Uisp Empoli Valdelsa alla Casa Culturale, con reti di Regini (nella foto di Ulivelli) e Greco per i giallorossi e Demiri per l’Isola. Venerdì prossimo alle 21.30 a Cerreto Guidi il ritorno. Domani alla stessa ora a San Miniato Basso, invece, Gavena e Fibbiana ripartono dallo 0-0 dell’andata. Intanto in Coppa Amatori impresa della YBPD United, che dopo aver chiuso ultima la regular season con 7 punti in 16 gare si è qualificata alle semifinali conquistandone 10 in 6 incontri. Ecco i risultati.

Girone P: MastromarcoS. Pancrazio 4-1; Borgano-Arcogas 2-2; YBPD-S. Quirico 2-1. Classifica: Mastromarco 15; YBPD e S. Quirico 10; S. Pancrazio 9; Real Pavo 6; Borgano 5; Arcogas 3. Girone Q: Monterappoli-Cambiano 2-3; Ortimino-Spicchiese 0-0; Molinese-S. Casciano 4-0. Classifica: Molinese 15; Spicchiese 12; Cambiano 11; S. Casciano, Ortimino e Ponte a Elsa 5; Monterappoli 4.

Sabato le semifinali di questa competizione (Mastromarco-Spicchiese e Molinese-YBPD), di Coppa Uisp (Castelnuovo-Strettoio Pub e Bassa-Casenuove Gambassi) e dei play-off di Serie A2 (Boccaccio-Malmantile United e Martignana-Catenese).