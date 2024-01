Calcio Uisp: Casa Culturale inarrestabile. Il Vitolini rallenta, pokerissimo Martignana

Si conclude la tredicesima giornata del Campionato Uisp. Tra Casa Culturale e Castelfiorentino sono i locali di San Miniato ad avere la meglio per due reti a zero consolidando così il primato in classifica nel girone B di Serie A. I valdesani con questa sconfitta scivolano invece fuori dalle prime quattro che accederanno alla fase finale per lo scudetto, facendosi superare sia dal Bassa che dal Fibbiana. Nel girone C di Serie A2 continua la cavalcata del Casenuove Gambassi che vince una partita complicata rimontando il Brusciana. Nel girone D la prima forza Strettoio pareggia lo scontro al vertice contro il Boccaccio continuando la corsa verso la promozione. Nel girone E il Martignana ne segna 5 contro il Mastromarco salendo così al secondo posto. Il Vinci non crolla in casa e supera per 3-1 la capolista 4 Mori tornando così in zona play-off. Borgano-Malmantile invece è stata sospesa per nebbia sull’1-0 mentre Ponte a Elsa-Catenese sullo 0-0 per un guasto all’impianto elettrico al campo sportivo dei locali. Di seguito i risultati e le classifiche.

Serie A1, girone A: Real Isola-Piaggione Villanova 4-0; Vitolini- Castelnuovo D’Elsa 1-1; Limitese-Sovigliana 1-1; Le Cerbaie-Ferruzza 1-5; Gavena-Scalese 2-0. Classifica: Ferruzza, Real Isola, Gavena 32; Vitolini 29; Limite 20; Sovigliana 16; Castelnuovo D’Elsa 14; Le Cerbaie 13; Certaldo 11; Corniola 6; Scalese 4; Piaggione Villanova 3.

Girone B: Computer Gross-Montespertoli 1-0; La Serra-Stabbia 1-0; Cerreto-Rosselli 1-4; Casa Culturale-Castelfiorentino 2-0; Bassa-Casotti 4-0; Fibbiana-Balconevisi 3-0. Classifica: Casa Culturale 39; Computer Gross 26; Bassa 25; Fibbiana 24; Castelfiorentino 23; Rosselli 20; La Serra 12; Casotti 12; Stabbia 10; Cerreto 9; Balconevisi 9; Montespertoli 7.

Serie A2, girone C: Sciano-Molinese 3-3; Pancrazio-Arcogas 3-1; Brusciana-Case Nuove Gambassi 1-2; Borgano-Malmantile (sospesa); San Casciano-Pitti Shoes 2-3. Per una classifica che vede: Case Nuove Gambassi 31; Malmantile United 26; Brusciana 24; Sciano 23; Pitti Shoes 23; San Pancrazio 17; Molinese 11; San Casciano 8; Borgano 5; Team Arcogas 5.

Girone D: Strettoio-Boccaccio 1-1; Valdorme-Ortimino 2-1; San Quirico-Massarella 2-2; Spicchiese-Real Pavo Fiurati 3-4; Ponte a Elsa-Catanese (sospesa). Classifica: Lo Strettoio 32; Boccaccio 24; Valdorme 22; Catanese 2004 20; Massarella 20; Real Pavo Fiurati 17; Spicchiese 11; San Quirico 11; Ortimino 8; Ponte a Elsa 8.

Girone E: Martignana-Mastromarco 5-0; Young Boys United-Le Botteghe 2-3; Vinci-4 Mori 3-1; Cambiano United-Monterappoli 3-1. Classifica: 4 Mori 25; Martignana 20; Unione Valdelsa, Le Botteghe e Vinci 19; Monterappoli 17; Mastromarco 13; Cambiano United 13; Young Boys United 1.