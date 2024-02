Calcio Uisp. Cerreto e La Serra. Scontro per la salvezza

Parte stasera una nuova giornata del campionato Uisp dell’Empolese Valdelsa. Tante le sfide decisive che vedremo nel corso di questo weekend. A partire dallo scontro salvezza nel girone B di Serie A1 tra Cerreto Guidi e La Serra. Nel girone E di A2 va in scena una sfida a distanza per cercare di aggiudicarsi l’ultimo posto play-off: il Monterappoli, in casa col fanalino di coda Ybpd United, l’Unione Valdelsa in casa con la capolista e già promossa 4 Mori, e infine Botteghe a Pozzale contro il Martignana secondo. Di seguito il programma del fine settimana amatoriale.

Serie A1, girone A – Domani: La Scala-Limitese (14.30, La scala); Gavena-Vitolini (15, Gavena); Ferruzza-Real Isola (15, Comunale). Lunedì: Certaldo-Sovigliana (21.30, sussidiario Certaldo); Corniola-Le Cerbaie (21.30, Pagnana); Piaggione Villanova-Castelnuovo (21.30, Villanova).

Girone B – Stasera: Cerreto Guidi-La Serra (21.15, sussidiario Caracosta). Domani: Stabbia-Bassa (14.30, Stabbia); Casotti Cacio-Fibbiana (15 S.Romano). Lunedì: Casa Culturale-Rosselli (21.15, stadio Pagni); Balconevisi-Computer Gross (21.15, Corazzano); Montespertoli-Castelfiorentino (21.30, Baccaiano).

Serie A2, girone C – Stasera: Pizzeria Maroni-Arcogas Vinci (21.30, sussidiario Certaldo); Malmantile-Brusciana (21.30, Montelupo Graziani); Montaione-Case Nuove Gambassi (21.30, Montaione). Domani: Molinese-S.Casciano (15, La Serra), Borgano-San Pancrazio (15, San Baronto).

Girone D – Stasera: BoccaccioCatanese (21.15, Gambassi); Ponte a Elsa-Picchiese (21.15, Pagnana). Domani: Ortimino-Strettoio (14.30, San Pancrazio Lucignano); Pavo Fiurati-Massarella (14.30, campo sportivo Sambuca). Domenica: Valdorme-San Quirico (10.30, Pozzale).

Girone E – Stasera: Martigna-Le Botteghe (21.15, Monteboro); Cambiano United-Vinci (21.30, Comunale Cambiano); Unione Valeldsa- 4 Mori (21.30, Fontanella). Domani: Monterappoli-Ybpd United (14.00, Comunale Monterappoli).