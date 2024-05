Calcio Uisp: Coppa Italia. I Leoni provano il colpaccio a Villasanta

Gli outsider cercano gloria e gol nella Coppa Uisp. Il turno d’avvio della manifestazione mette a referto anche il pareggio per 2 a 2 del Real Villasanta con la Leoni Arcore, seconda classificata nel campionato nazionale di calcio Uisp Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“ vinto dalla Gost Standard Bergamo. La formazione arcorese era stata la trionfatrice nelle precedenti due edizioni del campionato. Oggi, però, dovrà cercare la qualificazione ai quarti di finale al domicilio del Real Villasanta, intenzionato a sgambettare una delle favorite.

Fischio d’inizio alle 14.30 al Centro sportivo comunale di Villasanta. L’obiettivo “colpaccio“ è inseguito anche dall’Olimpic Trezzanese, piegata per 3 a 2 dal Gost Standard Bergamo. L’Olimpic Trezzanese tenterà l’impresa lunedì alle 21 a Trezzano Rosa sul campo in sintetico del Centro sportivo Giacinto Facchetti. Ma pure i Gentlemen Monza, terzi classificati in campionato, non potranno concedersi divagazioni nel ritorno degli ottavi di finale. All’andata hanno regolato l’Umbo United per 2 a 1. La compagine allenata da Mauro Ambrosio cercherà la rimonta al Centro sportivo Pavesi di Milano (ore 14.15). Vicina alla qualificazione è invece la Stella Rossa di Cornate d’Adda, che ha archiviato con un 3 a 0 l’andata con il Tribe. La squadra milanese proverà la riscossa oggi alle 14 al Centro sportivo Cambini. La Stella Rossa, solo terz’ultima in campionato, è la detentrice del trofeo.