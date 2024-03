Si sono giocate partite interessanti nel calcio Uisp. Vediamo chi ha avuto la meglio e come si sono modificate le varie classifiche. Nella seconda giornata di Coppa Toscana la Ferruzza ha pareggiato per 0-0 in casa del Vico d’Elsa, terza forza nel campionato di Siena, confermandosi in testa al girone con quattro punti proprio insieme ai gialloblù senesi. Seguono poi il Narnali di Prato con tre punti e Usap Poggibonsi e Circolo Agrestone, entrambe senese, ancora ferme a zero punti. Nell’ultima giornata del girone E di A2 il Monterappoli perde per 3-0 a tavolino contro la YBPD United a causa di mancanze organizzative. Una brutta beffa per il Monterappoli che perde dunque i play-off a vantaggio dell’Unione Valdelsa, che è stata inserita nel triangolare con Boccaccio e Brusciana.

Il prossimo sarà un fine settimana in cui andranno in scena solo le partite dei gironi A e B di Serie A1. Ecco chi scenderà in campo: nel girone A prosegue la lotta a distanza, per evitare la retrocessione diretta, tra Corniola e Piaggione Villanova. Nel girone B invece entra nel vivo la corsa play-off tra Rosselli, Fibbiana e Bassa. Una corsa a tre sempre più entusiasmante che sta entrando nelle sue battute finali.

Di seguito infine il programma del fine settimana del settore amatoriale: Serie A1, girone A – Stasera: Limitese-Corniola (alle 21.30, Montelupo Graziani). Sabato: Vitolini-Scalese (14.30, Comunale Vitolini); Sovigliana-Gavena (14.30, Petroio); Castelnuovo-Real Isola (15.00, Castelnuovo D’Elsa). Lunedì: Certaldo-Ferruzza (21.30, sussidiario Certaldo); Le Cerbaie-Villanova (21.30, Stabbia). Girone B – Stasera: Castelfiorentino-Computer Gross (21.15, Comunale Cambiano). Sabato: Casa Culturale-Cerreto Guidi (14.30, Stadio Pagni); Fibbiana-Montespertoli (14.30, Comunale Turbone). Lunedì: Rosselli-Stabbia (21.15, sintetico Fucecchio); Casotti Calcio-La Serra (21.15, stadio Pagni); Bassa-Balconvevisi (21.15, Monteboro).