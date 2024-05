Calcio Uisp. Gavena e Real Isola si contendono il titolo

Otto mesi e 144 partite dopo il fischio iniziale della stagione il campionato di calcio Uisp Empoli Valdelsa è pronto ad incoronare la nuova regina. Chi succederà al Castelfiorentino (nella foto la festa valdelsana dello scorso anno). A contendersi il titolo nella splendida cornice del Castellani-Computer Gross Arena (stasera alle 21.30) saranno Gavena e Real Isola. I cerretesi sono una delle società più blasonate del panorama amatoriale e vanno a caccia del decimo ’scudetto’ (detengono già il record di vittorie), ma non trionfano dal 2010-’11, mentre i sanminiatesi hanno vinto 3 volte negli ultimi 9 campionati, l’ultima nel 2018-’19. A questo atto conclusivo sono arrivate entrambe grazie ai calci di rigore. Il Gavena ha eliminato 4-3 dal dischetto il Fibbiana dopo che anche il ritorno si è chiuso in parità (1-1 dopo il vantaggio del Fibbiana di Tampucci e il pari di Passariello per il Gavena). Dopo il 2-1 subito all’andata, invece, nell’altra sfida il Real Isola ha pareggiato i conti con la Casa Culturale vincendo 1-0 gli 80 minuti regolamentari grazie ad un penalty di Guardini, per poi avere la meglio dagli undici metri per 4-2.

Scendendo di livello saranno Malmantile United e Martignana a giocarsi l’ultima promozione in A1. In semifinale i primi hanno avuto la meglio del Boccaccio ai rigori, dopo aver rimontato da 0-3 a 3-3 nei tempi regolamentari grazie alla doppietta di Chiesi e al gol di Spinelli. Tutto facile, invece, per i gialloneri di Bucalossi che hanno schiantato 4-1 la Catenese (tripletta di Paolini e rete di Di Leo). L’appuntamento è per venerdì prossimo alle 21.15 al Centro Sportivo di Monteboro. Non solo campionato, però, nell’ultimo fine settimana sono arrivate anche le finaliste di Coppa Uisp e Coppa Amatori, entrambi i trofei si assegneranno sabato prossimo al Centro Sportivo di Petroio. Nella prima competizione di fronte Bassa e Castelnuovo, dopo aver eliminato rispettivamente Casenuove Gambassi (2-1 firmato da Mancini e Bellini) e Strettoio Pub (3-1 ai rigori dopo il 2-2 dell’80’). La seconda, invece, sarà una questione tra Molinese (4-1 alla YBPD United con tripletta di Fogli e centro di Falaschi) e Spicchiese (Sciortino stende il Mastromarco).