Calcio Uisp. Gli anticipi danno il via al week-end. Big match tra Martignana e Rosselli

Tutto pronto per un nuovo weekend di emozioni nel calcio amatoriale dell’Empolese Valdelsa. Il turno si apre questa sera con sei anticipi, tra i quali a livello di classifica sono due i più avvincenti. Quello del girone B di Serie A1 a Cambiano tra Martignana e Rosselli, con i padroni di casa che hanno la chance di accorciare sulla zona play-off, e quello di Certaldo, dove per il raggruppamento C di A2 sul sussidiario del Comunale si affrontano Sciano e Ortimino, rispettivamente quarto e settimo con solo tre punti a separarli. Per quanto riguarda il resto del programma interessante nel girone A della massima categoria la sfida al Centro Sportivo di Petroio tra la Limitese e il Sovigliana dell’ex tecnico Salvini. Nel girone D di A2 gara insidiosa invece per il Malmantile United, seconda forza del campionato, che ospita il Corniola settimo a sei lunghezze dai biancoamaranto. Di seguito date e orari di tutte le partite di questa giornata.

Serie A1 – Stasera: Real Isola-Strettoio (21.30, San Donato San Miniato). Domani: Castelnuovo-4 Mori (14.30, Castelnuovo); Scalese-Ferruzza (15, La Scala). Domenica: Sovigliana-Limitese (10.30, Petroio Vinci). Lunedì: San Gimignano-Casa Culturale (21.15, San Gimignano); Fiano Certaldo-Gavena (21.30, Sussidiario Certaldo). Riposa: Stabbia. Girone B – Stasera: Martignana-Rosselli (21.15, Cambiano); Boccaccio-Staggia (21.15, Gambassi Terme). Domani: Vitolini-Casotti (21.15, Vitolini); La Serra-Usap (14.30, La Serra); Valdorme-Fibbiana (14.30, Pozzale). Lunedì: Computer Gross-Le Cerbaie (21, Santa Maria).

Serie A2, Girone C – Stasera: Mastromarco-Pitti Shoes (21.15, San Baronto); Sciano-Ortimino (21.30, Sussidiario Certaldo). Domani: Massarella-Brusciana (14.30, Massarella). Domenica: Vinci-YBPD United (10.30, Vinci). Lunedì: Molinese-Monterappoli (21.15, La Serra); Montespertoli-Spicchiese (21.30, Baccaiano). Riposa: Atletico Team. Girone D – Stasera: Unione Valdelsa-Arci San Casciano (21.30, Fontanella). Domani: San Pancrazio-Piaggione Villanova (14.30, San Pancrazio); San Quirico-Catenese (14.30, San Quirico); Virtus Tavarnelle-Gs Vico (14.45, Vico d’Elsa). Lunedì: Malmantile United-Corniola (21, Malmantile); Borgano-Le Botteghe (21.15, San Baronto). Riposa: Arci Cerreto Guidi.

Si.Ci.