Calcio Uisp, i primi verdetti dei playoff

Prato, 9 maggio 2024 – Iniziano col botto i playoff del campionato di calcio a 11 Uisp e le sfide ad eliminazione diretta della Coppa Bruschi. Si sono giocati infatti i quarti di finale playoff della competizione che hanno visto affrontarsi Tavola 1924 contro Sant'Ippolito e Signa 2007-Phoenix 2012.

La prima sfida della serie è finita 1 a 2 in favore del Sant'Ippolito. Succede tutto nel secondo tempo: ospiti in vantaggio al 52esimo della ripresa con Lombardi, al quale replica il pareggio casalingo di Gabrielli al 70esimo. Pochi minuti dopo arriva la rete decisiva di Donnini al 78esimo, che porta il Sant'Ippolito sull'1 a 2 definitivo.

Nell'altra sfida, invece, il Signa 2007 travolge il Phoenix 2012 per 2 a 0. Al gol di Binetti al 37esimo è arrivato il bis di Calonaci a 52esimo. Da questi risultati maturati ai quarti di finali si delineano le due semifinali, in programma lunedì 13 maggio e martedì 14 maggio. Il Sant'Ippolito incontrerà i Kickers Narnali lunedì sera, alle 21.30 al campo sportivo Chiavacci. Il giorno dopo, nello stesso impianto di via del Purgatorio, sarà la volta di Signa 2007 contro il Giusti Stefano Comeana. Fischio di inizio alle 21.30, come l'altra semifinale. In entrambi i casi, i match termineranno al 90esimo senza tempi supplementari: in caso di parità dopo i tempi regolamentari, supererà il turno la squadra con il migliore piazzamento durante la regular season.

Passando alla Coppa Bruschi, anche qui si sono giocati i quarti di finale. Il match tra Bellini Giacomo Bacchereto e la Polisportiva Sant'Andrea è terminato 2 a 0 per i padroni di casa. Tra Prato e Avis Verag Prato Est sono stati necessari i calci di rigore per decretare i vincitori. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari (gol di Baracchi e Cardone), i padroni di casa si sono imposti per 5 a 4. Nella partita tra Real Chiesanuova e Prato City un Nepi particolarmente ispirato (doppietta per lui) ha regalato la vittoria ai padroni di casa. La rete della sicurezza per il Chiesanuova è arrivata con il gol di Pisa al 59esimo. Gol della bandiera per Russo al 60esimo, che porta il match sul 3 a 1 finale. Le due semifinali saranno, dunque, Vergaio 2003 contro Real Chiesanuova e Bellini Giacomo Bacchereto contro il Prato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore.