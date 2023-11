Calcio Uisp Il Gavena agguanta la vetta

Passariello e Florez Tapia firmano il 2-0 con cui il Gavena fa suo il big-match del girone A della Serie A1 del campionato Uisp dell’Empolese Valdelsa. Un successo che permette ai biancocelesti di agganciare i fucecchiesi in vetta con 19 punti insieme a Real Isola e Vitolini. Quattro squadre che danno la sensazione di aver già blindato i 4 posti validi per l’accesso alla fase finale. Nell’altro gruppo di A1 l’impresa è del Bassa che grazie a un gol di Maccanti espugna per 1-0 Castelfiorentino, scavalcando in classifica proprio i campioni in carica e candidandosi per un posto nelle final-eight. In A2 il Malmantile regola 3-1 a domicilio il Brusciana (reti di Iacono, Madonia e Gentiluomo) e lo scavalca al 2° posto del girone C, mentre nell’E il colpaccio è delle Botteghe,che supera 3-2 il Martignana coi gol di Pilo, Beqari e Pierozzi. Vittoria che vale ai biancorossi l’aggancio al 4° posto. Di seguito ecco comunque il quadro completo dei risultati e le classifiche aggiornate.

Serie A1, Girone A: Corniola-Scalese 1-1; Le Cerbaie-Real Isola 0-3; Limitese-Piaggione Villanova 4-0; Gavena-Ferruzza 2-0; Vitolini-Sovigliana 2-0; Castelnuovo-Certaldo 2-1. Classifica: Ferruzza, Real Isola, Gavena e Vitolini 19; Sovigliana 14; Limitese 13; Le Cerbaie e e Certaldo 8; Castelnuovo 7; Corniola 5; Scalese 2; Piaggione Villanova 1.

Girone B: Computer Gross-Fibbiana 1-1; Castelfiorentino-Bassa 0-1; Casotti-Cerreto Guidi 1-1; La Serra-Montespertoli 1-0; Casa Culturale-Stabbia 3-0; Balconevisi-Rosselli 3-2. Classifica: Casa Culturale 24; Computer Gross 17; Bassa 15; Castelfiorentino 13; Rosselli 11; Fibbiana 10; La Serra e Casotti 8; Montespertoli 7; Cerreto Guidi 6; Stabbia e Balconevisi 5.

Serie A2, Girone C: Casenuove Gambassi-Pitti Shoes 5-0; Team Arcogas-Sciano 2-2; San Pancrazio-Borgano 2-0; Brusciana-Malmantile 1-3; San Casciano-Molinese 1-1. Classifica: Casenuove Gambassi 21; Malmantile United 18; Brusciana 16; Sciano 15; San Pancrazio 13; Pitti Shoes 11; San Casciano e Molinese 7; Borgano e Team Arcogas 1.

Girone D: Strettoio Pub-Ortimino 2-0; Spicchiese-Ponte a Elsa 2-2; Massarella-Real Pavo Furiati 2-2; San Quirico-Valdorme 3-2; Catenese-Boccaccio 0-5. Classifica: Strettoio Pub 21; Boccaccio 18; Valdorme 14; Massarella 13; Catenese e Spicchiese 10; Ponte a Elsa e Real Pavo Furiati 7; San Quirico e Ortimino 6.

Girone E: YBPD United-Monterappoli 1-2; Botteghe-Martignana 3-2; 4 Mori-Unione Valdelsa 3-0; Vinci-Cambiano United 2-2. Riposava: Mastromarco. Classifica: 4 Mori 18; Martignana e Monterappoli 13; Botteghe e Vinci 11; Unione Valdelsa (-1) 9; Mastromarco e Cambiano United 7; YBPD United 1.

