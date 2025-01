Calcio Uisp. Il ritorno della Leoni Arcore. Chiusura corsara e fuga in vetta

A volte ritornano. Giusto per far capire ai rivali che un anno di assenza ci può stare, ma due di fila no. Sembrerebbe questo il messaggio inviato alla concorrenza dalla Leoni Arcore, sempre più capolista nel campionato Uisp 2024-2025 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. La formazione arcorese, vincitrice della manifestazione nel 2022 e nel 2023, nell’edizione precedente ha ceduto la corona al Gost Standard Bergamo, ora in difficoltà.

I campioni in carica nell’ultimo turno del 2024 sono stati sconfitti per 4 a 3 dal Tribe Fc. E ora sono ottavi a quota 13. La Leoni Arcore, invece, ora comanda in solitudine la graduatoria con 25 punti. La prima della classe ha archiviato l’anno regolando per 0 a 3 la Stella Rossa. Le potenziali avversarie, intanto, arrancano. Leon, una debuttante che sta imparando in fretta, ha battuto per 1 a 2 l’Agrate Rondeau Cafè. Ma a cedere punti e terreno è pure l’Olimpic Trezzanese, piegata per 1 a 0 dal Concorezzo Fc.

Il ruolo di vicecapolista è ora ricoperto dal Tribe Fc, staccato di 4 lunghezze. L’Agrate Rondeau Cafè è scivolato in terza posizione. Il campionato ora si prende un periodo di riposo. Tornerà in campo il 18 gennaio col recupero Excelsior-Atletico Area Carugate.

Gianni Gresio