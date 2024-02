Calcio Uisp. Kickers Narnali solitari in testa. Comeana all’inseguimento

Nessuna sorpresa dopo la quarta giornata di ritorno nel campionato di calcio a 11 targato Uisp. Al comando resistono, solitari, i Kickers Narnali, che si sbarazzano con 4-1 del Vergaio 2003 (nei bassifondi a 10 punti) e raggiungono quota 34. All’inseguimento, in seconda posizione, il Giusti Stefano Comeana, che sale a quota 32 grazie al successo per 2-1 sul Phoenix. Stecca il Tavola, che resta al terzo posto con 29 punti non andando oltre il pareggio (1-1) contro la Polisportiva S. Andrea, che sale al quintultimo posto. A riposo, ma ben saldo al quarto posto a quota 27 punti, il S. Ippolito. Il Signa 2007 si avvicina a quota 23 punti rifilando un pesantissimo 9-0 al fanalino di coda Prato City. Sorride anche il Bellini Giacomo Bacchereto, aggiudicandosi di misura (1-0) il match col Prato Asd (16 punti) e salendo a 20 punti. Nello scontro diretto dei bassifondi, infine, il Real Chiesanuova batte 2-1 l’Avis Verag Prato Est raggiungendo a quota 10 punti il Vergaio e lasciando gli avversari ancora con la maglia nera da ultimi della classe, al pari del Prato City, con 6 punti. In classifica marcatori al comando troviamo La Rosa e Sciannamè dei Kickers Narnali e Lombardi del S. Ippolito, tutti a 8 realizzazioni. In seconda piazza con 6 gol Donnini del S. Ippolito e Mancini del Signa 2007. Inseguono da vicino con 5 centri Binetti e Calonaci del Signa 2007, Carpino del Vergaio 2003 e Pierozzi del Tavola.

L.M.