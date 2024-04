Calcio Uisp. La capolista Gost fermata dai Gentlemen Monza. Le Leoni Arcore ne approfitta per avvicinarsi

Il colpo di coda c’è, ma è troppo presto per capire se sia in grado di riaprire la lotta per il comando. Intanto, a tre giornate dalla fine del campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“, la Leoni Arcore ha limato lo svantaggio nei confronti della capolista Gost Standard Bergamo, piegata a Lesmo per 2 a 1 dai Gentlemen Monza, a segno con Serafino Picci e Alex Durante. La caduta è stata subito sfruttata dalla formazione arcorese, impostasi con lo stesso punteggio sull’Atletico Area Carugate. In classifica, dunque, il Gost Standard, fermo a quota 49, è inseguito più da vicino dalla Leoni (44) e dagli stessi Gentlemen (40). Per la prima della classe è il secondo stop stagionale. Si torna in campo sabato 6 aprile. Il confronto tra Stella Rossa e Concorezzo Fc., anticipo della ventesima giornata, verrà disputato giovedì 4 al Centro sportivo comunale di Cornate d’Adda (ore 21). Il posticipo tra Umbo United e Gentlemen Monza è in programma martedì 9 alle 21 al Centro sportivo comunale di Villasanta. Sabato verranno giocati i restanti quattro incontri: la capolista Gost Standard cercherà di riprendere la corsa in casa del Real Villasanta (foto). La Leoni Arcore contro il Tribe Fc. G.G.