Calcio uisp. La Leoni Arcore al posto d’onore

Il Gost Standard Bergamo completa il lavoro una giornata prima del previsto e oggi si potrà concedere una meritata passerella. Appuntamento a Lesmo (ore 12, Centro sportivo Playsport) per il confronto con l’Atletico Area Carugate. La dominatrice del campionato nazionale di calcio Uisp Girone Monza-Brianza, infatti, ha conquistato il titolo anticipatamente grazie al successo esterno per 4 a 1 sull’Umbo United arrivando a quota 55 punti. Una vetta ormai irraggiungibile per la Leoni Arcore, titolare di un bottino di 50 punti dopo il successo per 1 a 3 con il Concorezzo Fc. La formazione arcorese, da due anni vincitrice della competizione, in questa annata è costretta ad accontentarsi del secondo posto. La formazione biancorossa concluderà il torneo affrontando al Centro sportivo di Arcore ( ore 12.30) la maglia nera Excelsior. La terza posizione è invece di proprietà dei Gentlemen: la formazione monzese, grazie al 2 a 1 sull’Agrate Rondeau Cafè, ha staccato di sei lunghezze la stessa compagine agratese. I Gentlemen giocano oggi a Cornate d’Adda (ore 17.15, Centro sportivo comunale) con la Stella Rossa.

Gianni Gresio