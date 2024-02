Calcio Uisp. La Leoni Arcore sfida la Stella Rossa ma pensa alla vetta

Ancora una settimana prima di approdare allo scontro diretto. Gost Standard Bergamo

e Leoni Arcore, prima

e seconda nel campionato di calcio Uisp Girone Monza-Brianza, sabato prossimo si troveranno di fronte in una sfida che vale un “pezzo” di vittoria finale. Al momento, la capolista ha 37 punti, i detentori del titolo della Leoni Arcore due di meno. Oggi, intanto, le regine del torneo dovranno superare gli avversari proposti della 15sima giornata. Il Gost Standard scenderà in campo a Lesmo (ore 12, Centro sportivo Playsport) per affrontare il Concorezzo Fc., penultimo. La Leoni Arcore giocherà in casa calle 12.30 con la Stella Rossa, altra inquilina

dei quartieri bassi.

La formazione di Cornate d’Adda è terz’ultima.