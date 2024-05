Calcio Uisp: lo sgambetto del già retrocesso Bar Ravenna e il record di Alinò

La Spezia, 2 maggio 2024 – Verdetti inequivocabili per il calcio amatoriale provinciale. Ultima giornata, infatti, per il campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra.

Partiamo dalla massima serie, il Girone 1, dove la Locanda Alinò, già da tempo ha conquistato la regular season – ma che comunque non si distrae e supera Avosa, ottenendo così la sua 19esima vittoria consecutiva – , ecco gli accoppiamenti per i playoff, da cui uscirà la seconda finalista scudetto: Avosa-Saja e Tabaccheria Briselli-La Gira O. F. Chelli. Già retrocessa nel Girone 2 la Tappezzeria Baldassini, per i playout ecco gli abbinamenti delle semifinali (le due perdenti si incontrano poi nella finale per non retrocedere): Leta1990-Pellegrini Gomme e Sporting Bacco-Sesta Godano.

L'incredibile sconfitta del Realchiappa Progetto Appalti con l'ultima in classifica (il Bar Ravenna, comunque retrocesso direttamente in virtù degli scontri diretti) consegna la promozione diretta nel Girone 1 al Real Dlf Pizzeria Chiara, mentre i 'chiappini' ora dovranno partecipare alle finali playoff per abbandonare il Girone 2, che così si sviluppano: Real Chiappa-Asd Veppo e Moto Masini-Levanto Queste invece le finali playout: Bar Cavour-Pizzeria Fuoricampo e Asd La Foce-Rebocco/Alinò.

Infine, nel Girone 3, con la già conquistata promozione del Ccr Muggiano/Of Chelli, nelle finali playoff, cercheranno di raggiungere il Girone 2, Good Boys- Amatori Per Lucio e Monti-Sarzanello. Retrocede nel Girone 4 il Dlf/Gmn, queste le finali playout: Delta del Caprio-Arci Canaletto e Autoservice Cassana-Anglotech.

Intanto il Girone 4, aveva già decretato ogni cosa: promosso il Bar Picchi e alle semifinali playoff Atletico Tresana 2010-Albergo Ristorante Nettuno e Dl Stella Rossa Canaletto-Atletico Gragnola.

GIRONE 1

Saja Srl-Tabaccheria Briselli 2-10 (El Caidi H., Paloka E.; Cerri S. (5), Stefanelli L. (2), Raggi F. (2), Ibba A.), Locanda Alinò-Avosa 3-2 (Garofano D. (2), Furio N.; Vanoli E., Faggioni A.), Sporting Bacco-La Gira O.F. Chelli 4-4 (Rimondi D. (2), Daffeh M., Calzolari N.; Mitta L. (2), Celaj X., Pedata A.), Ristorante Pin Bon-Pellegrini Gomme 8-6 (Greco L. (4), Rossi C. (4); Battolla A. (3), Flagiello A., Cupini L., Vernazzani M.).

Classifica: Locanda Alinò punti 38; Avosa 28; La Gira Chelli 26; Tabaccheria Briselli 24; Saja 20; Pin Bon 18; Sesta Godano 12; Pellegrini e Leta1990 11; Bacco 9; Baldassini -1.

GIRONE 2

Asc Bagnone-Ac Rebocco/Vf Alinò 5-3 (Giromini M. (3), Fabiani S., Costa L.; Coppola M. (2), Straface F.), Bar Ravenna-Realchiappa Progetto Appalti 4-3 (Del Bene A. (2), Bella F., Macera F.; Venturotti A., Shabanaj G., Addis S.), Bar Cavour-Asd La Foce Fuoricampo 2-2 (El Atiki B., Pierini L.; Brunetti F., Pieri J.), Real Dlf Pizzeria Chiara-Levanto 4-0 sospesa per numero insufficiente di giocatori, Moto Masini-Asd Veppo 4-3 (Di Grazia E. (2), Masini M., Cavana M.; Rebecchi G. (2), Varsi F.).

Classifica: Real Dlf Chiara punti 29; Realchiappa 27; Moto Masini 26; Levanto 22; Veppo 21; Cavour e Bagnone 20; Rebocco 14; Foce Fuoricampo 13; Fuoricampo e Ravenna 12.

GIRONE 3

Anglotech-Dlf/Gmn 0-0, Monti-Autoservice Cassana 0-1 (Barsotelli D.), Sarzanello-Delta Del Caprio 4-3 (Conti A. (3), Isoppo M.; Scarpa A., Lusuardi M., Lazzerini F.), Arci Canaletto-Amatori Per Lucio 2-5 (Crocetti M. (2); Benassi D. (2), Pennacchi J., Salviati M., Barattini M.), Good Boys-Ccr Muggiano/O.F. Chelli 2-5 (Fabrello P., Scatena D.; Cantoni S. (3), D'ippolito N., Ferrari D.).

Classifica: Ccr Muggiano punti 34; Monti 28; Good Boys 25; Amatori Per Lucio e Sarzanello 24; Marola 16; Anglotech 15; Canaletto 14; Delta del Caprio e Cassana 13; Dlf/Gmn 11.