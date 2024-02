Calcio uisp. Ruscelli spinge il Sant’Andrea

Ha superato il giro di boa il campionato di calcio gestito dalla della Uisp (14ª giornata). Nel gruppo A, al quale prendono parte quattro formazioni forlivesi, i campioni in carica del Sant’Andrea hanno consolidato la seconda posizione vincendo sul campo del Savio: 0-1 firmato da Ruscelli. Pareggio, a reti bianche, del Galaxy Fornò in casa col Grillo Fusignano. Classifica: Vecchia Romagna Castelbolognese 37; Sant’Andrea 33; Wild Bagnara, Stuoie Lugo 32; Audace San Pietro in Trento 21; Galaxy Fornò 18; Forum Livii 16; Borgo Rivola 10; Coccolia, Amatori Savio 9; Cotignola 8; Grillo Fusignano 7.

Nel girone B, l’Amatori Sisa, con 16 punti, occupa la quinta posizione in un girone guidato dai Diavoli Rossi di Santarcangelo.

f. p.