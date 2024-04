Calcio Uisp Sale l’attesa per la fase finale

Si entra nella fase finale per il titolo di campione dell’Empolese Valdelsa di calcio Uisp: si parte lunedì con l’andata dei quarti di finale. Si inizia dunque a sentire nell’area il sentore di gare e successi che potranno essere estremamente importanti. Le 8 qualificate sono le stesse dello scorso anno tranne un’unica squadra: il Gavena, che nel 2022-23 non riuscì a qualificarsi per merito de Le Cerbaie. Ad aprire la fase finale sarà la gara tra Ferruzza, vincitrice del Girone A, e Fibbiana, squadra riuscita a staccare il pass dopo essere arrivata seconda nel girone B all’ultima giornata. Martedì invece al Graziani di Montelupo andrà in scena la gara tra Computer Gross e Gavena, rispettivamente posizionate seconda nel gruppo B e terza nel raggruppamento A.

Mercoledì si torna di nuovo a Monteboro per il remake di una delle semifinali dello scorso anno tra Casa Culturale, l’unica squadra ancora imbattuta, e il Vitolini, vice campione in carica che lo scorso anno ebbe la meglio ai rigori dopo 2 pareggi. Si conclude infine giovedì a Santa Maria dove si troveranno di fronte il Real Isola, due ‘scudetti’ nelle ultime 7 stagioni e i campioni in carica del Castelfiorentino. Le gare di ritorno si disputeranno negli stessi giorni della settimana successiva.

Ecco il programma completo. Per i quarti di finale di andata della fase finale: lunedì Ferruzza-Fibbiana (21.30, Monteboro), martedì Computer Gross-Gavena (21.30, Graziani), mercoledì Casa Culturale-Vitolini (21.30, Monteboro), giovedì Real Isola-Castelfiorentino (21.30, Santa Maria). Per i play-out di andata domani Montespertoli-Scalese (15, Gavena) e Piaggione Villanova-Balconevisi (15, Pagnana). Capitolo Coppa Uisp. Nel girone F domani: Castelnuovo-La Serra (15, Castelnuovo D’Elsa), lunedì Fiano Polisportiva Certaldo-Stabbia (21.30, sussidiario Certaldo). Nel girone G: lunedì Sovigliana-Casenuove Gambassi (21.15, Pagnana). Nel girone H stasera Strettoio-Casotti Calcio (21.30, Montaione). Nel girone I domani Le Cerbaie-4 Mori (16, Stabbia). Veniamo ai play-off di campionato. Nel girone L lunedì Malmantile-Le Botteghe (21.30, Montelupo). Nel girone M stasera Unione Valdelsa-Brusciana (21.15, Fontanella). Nel girone N sabato Valdorme-Pitti Shoes (14.45, Pozzale). Nel girone O lunedì: Catenese-Vinci (21.15, Comunale Silvano Buti). E infine la Coppa Amatori. Nel girone P domani San Quirico-San Pancrazio (14.30, San Quirico in Collina) e Team Arcogas-Real Pavo Fiurati (14.30, Comunale Vinci), lunedì Borgano-Mastromarco (21.15, San Baronto). Nel girone Q domani Ortimino-Ponte a Elsa (15, San Pancrazio Lucignano), Molinese-Cambiano United (15.30, La Serra) e lunedì Monterappoli-Spicchiese (21.15, Pozzale).