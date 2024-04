Calcio uisp. Semifinali per il titolo ’quasi’ delineate

Fibbiana, Gavena e Casa Culturale. Queste le prime tre qualificate alle semifinali per il titolo del campionato di calcio Uisp Empoli-Valdelsa. Rimandato a martedì prossimo, invece, il verdetto dell’ultimo quarto di finale tra Castelfiorentino e Real Isola. Dopo il pari a reti bianche dell’andata, infatti, il match di ritorno di giovedì sera a Monteboro non è nemmeno cominciato per un black-out elettrico con la gara che sarà recuperata martedì prossimo. Intanto, però, lunedì sera alle 21.30 a Gambassi si affronteranno nella prima semifinale Fibbiana e Gavena. I primi hanno eliminato la Ferruzza pareggiando 0-0 al ritorno, in virtù del successo per 1-0 all’andata. I cerretesi hanno invece avuto la meglio sulla Computer Gross, vincendo 1-0 al ritorno con una rete di Taddei nella ripresa dopo il 2-2 dell’andata. Attende, quindi, la propria avversaria la Casa Culturale, capace di bissare al ritorno il successo maturato all’andata (2-0). Stavolta per piegare il Vitolini è bastato un gol di Quaglierini.