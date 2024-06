Calcio. Una data diventata leggenda, Forcoli in festa. Venti anni dopo il paese rivive la promozione

Montagnani, Della Maggiora, Mattii, Baroni, Guidi, Rossi, Pardossi, Moriani, Mussi, Segalini, Formato. Chi ha il sangue di colore amaranto ha già capito quale formazione compongono gli undici giocatori elencati (per numero di maglia). E sicuramente gli sarà sobbalzato il cuore nel rivivere con la memoria quella domenica 13 giugno 2004 divenuta oramai leggenda. Perché quella è la squadra che sotto la guida di Paolo Tognarelli pur perdendo 4-2 contro i sardi del Tavolara – si giocò ad Olbia – la finale di ritorno dei play off di Eccellenza si garantì, grazie al 2-0 al Brunner sette giorni prima, la promozione in Serie D. Una pagina di storia per la Forcoli calcistica, che domani pomeriggio, a 20 anni di distanza, rivivrà quei momenti con una grande festa, tra i racconti dei protagonisti dell’epoca e le immagini di quella fantastica e inarrestabile cavalcata. La squadra dell’indimenticato presidentissimo Marco Consoloni arrivò infatti a toccare il gradino più alto della sua epopea calcistica attraverso i lunghissimi spareggi di fine campionato (7 partite) dove sotto i colpi di Moriani & Co. dovettero arrendersi prima il Camaiore, poi l’ambizioso Pontedera (battuto 6-5 ai rigori in una finale tiratissima a Santa Croce davanti ad un pubblico numeroso), quindi il Montalcino e infine il Tavolara. Molti di quei circa 200 "malati della maglia amaranto" che accompagnarono la squadra nella traversata via mare saranno presenti anche domani al Brunner per questo evento promosso dal Forcoli Valdera 1921 con il patrocinio del comune di Palaia che si preannuncia ricco di emozioni forti e carico di nostalgia. Anche perché il programma è davvero attraente. Si comincia alle 18.30 con una partita tra le nuove leve amaranto, si prosegue alle 19,15 con la sfida-amarcord tra i "protagonisti di Tavolara" e una selezione mista del Forcoli, prima del gran finale delle 22 con la premiazione delle squadre giovanili forcolesi e dei giocatori che conquistarono la storica promozione. Detto che saranno attivi il servizio di pizzeria e di specialità gastronomiche, nonché musica dal vivo e karaoke, è stato allestito un maxi-schermo dove saranno proiettate le immagini della memorabile impresa e sarà disponibile un suggestivo volumetto curato dal nostro Pietro Mattonai e dalla figlia Silvia in cui viene ripercorsa attraverso significative fotografie e ritagli di giornale la storia del salto in D. Categoria che il Forcoli si è tenuto stretta per i 10 campionati successivi (fino al 2013-14 compreso) nei quali tra i tanti buoni piazzamenti il miglior risultato resta il terzo posto del 2006-07 con eliminazione (senza sconfitte…) nel triangolare interregionale con Casale e Fano. Eh sì, domani sarà impossibile resistere al richiamo...

Stefano Lemmi

Pietro Mattonai