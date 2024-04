Calcio, una delegazione di atleti capitanata dal patron marconi si è recata al centro trasfusionale dell’ospedale di pontremoli. Mulazzo e Fratres uniscono le forze per promuovere le donazioni di sangue

Per vincere le partite importanti servono giocate fenomenali. E la giocata che hanno confezionato giocatori l’Asd Mulazzo Calcio e il gruppo Fratres di Mulazzo è di quelle che, un tempo, avremmo definito “da cineteca“. Le due bellissime realtà di Mulazzo hanno unito le forze per perorare la nobilissima causa della donazione di sangue. E non si sono limitati alle parole. Alcuni giocatori lunigianesi della squadra capitanata dal presidente Paolo Marconi, abbracciando il progetto del presidente Fratres Mulazzo Bruno Curadini, hanno dato il buon esempio effettuando una donazione di sangue presso il Centro trasfusionale dell’ospedale di Pontremoli e altri, residenti in altre località, lo faranno presto presso i centri della loro città.

Un’iniziativa resa possibile grazie alla fattiva collaborazione di Massimo Filipponi, figura chiave di entrambe le associazioni. Un gesto che dimostra che il calcio non è solo divertimento ma può e deve essere un mezzo per sensibilizzare le persone su temi fondamentali come, ad esempio la donazione di sangue. De Coubertin avrebbe detto che l’importante è partecipare, ma in questo caso l’Asd Mulazzo Calcio e Fratres non hanno solo partecipato. Hanno scritto, stravincendo, una prima pagina di sport legato alla solidarietà.

Ebal.