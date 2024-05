Calcio. Una giornata in ricordo di Alessio Floridi. Oggi a Casole d’Elsa si gioca il Memorial A Casole d'Elsa si tiene il Memorial in onore di Alessio Floridi, ex calciatore scomparso a 51 anni. La giornata prevede un torneo giovanile e un incontro tra amici e ex calciatori.