Calcio Under 19. Il Borgo Tuliero stende Imola. Ai rigori decisivo il portiere Fabbri

Lunedì scorso o al Campo Sportivo “M.Ragazzini” di Granarolo si sono svolte le finali della Categoria Under 19. Nella prima finale, quella per il 3°- 4°posto,si sono incontrate Virtus Faenza e Vecchiazzano, partita nella quale ha avuto la meglio la squadra faentina per 3 a 0. Nella finalissima si sono incontrate Sam Imola e Borgo Tuliero, partita tiratissima,che si è conclusa col punteggio di 2 a 2. Per decretare quindi la vincente era necessario far ricorso ai calci di rigore, dove ha avuto la meglio il Borgo Tuliero, grazie anche al suo eccezionale portiere, Matteo Fabbri,che è riuscito a parare tre rigori.

Al termine dell’incontro sul campo si sono svolte la premiazioni effettuate dal presidente dell’A.C. “Vita”Granarolo Romano Montanari e dal suo vice Gianni Parra.