Calcio Universal Youth Cup. Trionfa l’under 11 dell’Ajax

La formazione dell’Ajax, battendo in finale i pari età del Milan, si è aggiudicata la 12ª edizione dell’Universal Youth Cup-International Tournament Apuane-Memorial Dott. Michele Aliboni. Il torneo internazionale Under 11, organizzato da Asd Players & Events e Ac Montignoso, è diventato ormai il più importante torneo giovanile a livello europeo con 64 squadre fra le migliori al mondo e oltre 1220 partecipanti. Se ne è avuta conferma anche in questa Pasqua dove gli incontri sparsi su ben 6 impianti differenti hanno fatto registrare tantissime presenze nei 4 giorni della competizione. Tra gli stadi coinvolti c’era naturalmente anche quello di Montignoso. Al ’Del Freo’, oltre alle gare di qualificazione, si sono disputate le finali dal 9° al 16° posto con protagoniste Inter, Roma, Fiorentina, Spezia, Atalanta, Perugia, Borussia Dortmund e gli ucraini del Minaj.

La finale si è svolta a Forte dei Marmi ed ha visto prevalere l’Ajax ai supplementari sul Milan. Terzo è arrivato il Nizza che ha battuto il Psg, quinta la Juventus che ha superato il Manchester City. A seguire Empoli e Partizan Belgrado. Le miglior squadre dilettanti sono risultate Real Sito di Caserta per l’Italia e la rumena New Diamonds fra le straniere. Be Lamine della Juventus ha vinto il trofeo di capocannoniere, Daniele Frezzolini del Milan quello di miglior portiere e Severin J’Chemaro dell’Ajax quello di miglior giocatore. Grande la soddisfazione dell’avvocato massese Umberto Mannella, cuore pulsante del prestigioso torneo.

Gianluca Bondielli