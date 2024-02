Calcio - Viareggio Cup. La squadra di Diamanti ora spera negli ottavi

"Comunque vada, per i ragazzi sarà un’esperienza indimenticabile e formativa, ma siamo venuti qui per competere". Alessandro Diamanti lo aveva anticipato a Montemurlo una decina di giorni fa, indicando l’obiettivo che al debutto da allenatore in una kermesse italiana, la Viareggio Cup, mirava a raggiungere al timone del Melbourne City Youth. E toccherà a lui decidere se vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, alla luce del successo e delle due sconfitte patite dagli australiani. Per Alino è un ritorno in Versilia: l’ultima volta che prese parte al "Torneo di Viareggio" aveva vent’anni, vestiva i panni della Florentia Viola ed era il lontano 2003. Ad oltre due decenni di distanza da quella volta, ha esordito nella massima sfida giovanile dalla panchina, ma l’esordio non è stato fortunato: a San Miniato, l’Empoli ha vinto 2-0. Meglio è andata nella seconda giornata: De Lo Santos, Memeti e Kellis hanno regalato al quarantenne pratese il primo sorriso, alla luce del 3-2 imposto a Lerici agli africani dell’Ojodu City. Sino all’ultimo atto i diciottenni del Melbourne restano in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale, giocandosi il passaggio del turno con le altre tre formazioni. A staccare il pass è stata l’Imolese: gli emiliani hanno vinto 2-1 a San Miniato. Considerando il livello medio piuttosto alto della competizione, l’ex-fantasista della Nazionale può reputarsi abbastanza soddisfatto. A patto di continuare a lavorare.