Calcio: Viareggio Cup. Martedì c’è il sorteggio. Torneo maschile a 24

Il velo sulla 74ª edizione della Viareggio Cup ed al contempo anche sulla 5ª Viareggio Women’s Cup sta per essere sollevato. Domani l’altro mattina alle 11 nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio si terrà infatti il sorteggio del torneo maschile (riservato agli Under 18) e di quello femminile (per squadre Primavera) del 2024.

La sede del Centro Giovani Calciatori Viareggio al PalaBarsacchi in Darsena è in fermento in queste settimane di organizzazione dell’evento. E c’è tanta curiosità per scoprire il nome di tutte le squadre partecipanti che nella rassegna maschile saranno 24 (dunque ci saranno sei gironi da quattro) mentre in quella femminile probabilmente 8 (due gironi da quattro). E poi si saprà il calendario ufficiale della manifestazione a livello di sedi di gioco, coi campi coinvolti sul nostro territorio della Versilia e più in generale della Toscana. Curiosità anche sul nome dei premiati di quest’anno e sul personaggio del mondo del calcio che leggerà il giuramento d’apertura nella giornata inaugurale del Torneo. La 74ª Viareggio Cup si svolgerà da lunedì 12 a lunedì 26 febbraio mentre la 5ª Viareggio Women’s Cup sarà da martedì 13 a martedì 20 febbraio. Tutto in pieno Carnevale.