Calciomercato e squalifiche: novità per gli allenatori in Eccellenza e Seconda categoria

C’è un allenatore che finisce la sua lunga squalifica a tempo ed uno che la inizia adesso. C’è un calciomercato sempre in movimento che sta cambiando faccia a molte squadre in un po’ tutte le categorie (soprattutto in Eccellenza). Poi c’è il campo: quello del verdetto sovrano della domenica. E ci apprestiamo a viverne un’altra (la penultima di partite del 2024 nei dilettanti) che regalerà nuove emozioni. In questo 15 dicembre spicca il derbyssimo di Seconda categoria fra Corsanico e Massarosa.

La stangata. Se da una parte c’è Pietro Cristiani che potrà finalmente tornare in panchina a guidare e incitare il suo Camaiore (capolista imbattuta, e già campione d’inverno in anticipo da due settimane, del girone A dell’Eccellenza Toscana)... dall’altra c’è Luca Cagnoni che in panchina non potrà tornarci prima di un mese abbondante: il tecnico del Forte dei Marmi in Promozione è infatti stato fermato dal giudice sportivo fino al prossimo 19 gennaio 2024 "per contegno offensivo verso il direttore di gara e gli organi arbitrali" (si legge nel comunicato).

Il mercato. La rivoluzione d’inverno prosegue in casa Viareggio sulla linea dettata dall’allenatore Christian Amoroso che ha chiesto e ottenuto dalla società un vero e proprio restyling della rosa per averla più adatta a quella che è la sua idea di calcio. Sono già stati 4 gli innesti ufficiali (Ortolini, Baracchini, Nannetti ed il 2006 Morandini) e altrettante le partenza ufficiali (Manolo Benassi alla Lampo Meridien in Promozione, i 2005 Maurelli in prestito al Real Forte Querceta in Eccellenza e Matteo Santini all’Urbino Taccola in Promozione, infine ieri l’altro Caggianese allo Scandicci... dopo che la mezzapunta mancina era arrivata appena a metà ottobre) senza dimenticare che in precedenza, a fine ottobre, c’era già stato il taglio del difensore Edu Mengue. In arrivo adesso in casa bianconera c’è l’italo-ivoriano Massimo Goh, versatile jolly offensivo classe ’99 dalla Massese (in Coppa un mese fa rifilò una doppietta alle zebre nel 3-0 degli ottavi a Seravezza). Mentre sembrano sempre più fuori dal progetto tecnico Sorbo e Brega, oltre ai già “declassati“ Marinai e Chicchiarelli (che però non sono stati ancora ufficialmente svincolati dal Viareggio e continuano ad allenarsi solitari).

Le partite. Con tutto questo scenario di sfondo però intanto domani si gioca. Questo il programma delle nostre 10 squadre versiliesi dalla Serie D alla Seconda categoria: in D è la penultima d’andata e c’è Trestina-Seravezza (arbitra Borello di Nichelino); in Eccellenza è l’ultima d’andata con Camaiore-PonteBuggianese (Vaggelli di Prato), Viareggio-Fratres Perignano (Caldararo di Lecce) e Pro Livorno Sorgenti-Real Forte Querceta (Leonetti di Firenze); anche in Promozione ultima prima del giro di boa con Montecatini-Pietrasanta (Marongiu di Livorno) e Forte dei Marmi-Urbino Taccola (Giusti di Livorno); in Prima categoria penultima d’andata con Capezzano Pianore-Folgor Marlia (Avelardi di Livorno) e Mulazzo-Torrelaghese (Bolognesi di Pontedera); in Seconda invece occhi tutti puntati suCorsanico-Massarosa (Palumbo di Lucca).