Calciomercato e totopanchine in Serie D ed Eccellenza. Il Seravezza punta su Lucio Brando. Pietro Cristiani verso GhiviBorgo?

Calciomercato e totopanchine temi caldi in Versilia ma in generale nel pallone del Granducato.

In Serie D il Seravezza Pozzi, dopo non aver rinnovato con Amoroso, sembra proprio che prenderà Lucio Brando (in foto), 52enne ex Prato, Dolomiti Bellunesi, Pianese, Legnano, Mantova e Fiorenzuola che è stato anche in C come vice di Giuseppe Scienza (ex Esperia Viareggio) alla Feralpi Salò. L’altro candidato alla panchina verdazzurra Nico Lelli (emergente 30enne reduce da un’ottima annata al GhiviBorgo ed ex secondo di Guido Pagliuca a Siena) infatti è sfumato poiché destinato a Empoli: Primavera o Under 17.

In Eccellenza invece il Camaiore, dopo il 3° posto in campionato e l’epilogo con sconfitta in semifinale playoff, potrebbe separarsi con Pietro Cristiani: l’ex tecnico del Tau se dovesse lasciare i bluamaranto potrebbe ritrovare la D... andando al GhiviBorgo o al neo-promosso Tuttocuoio? Intanto la “fusione” Camaiore-Capezzano ha subito un rallentamento: l’operazione era molto ben avviata ma adesso potrebbe slittare di un anno. Le prime mosse del Viareggio invece potrebbero essere le riconferme di Carpita-Bertacca-Benassi-Sapienza-Minichino-Marinai-Brega mentre sul fronte dei rinforzi gli obiettivi sono molteplici: Zambarda, Anzilotti, Cornacchia, Szabo, Alessandro Remedi e Pegollo.

Simone Ferro