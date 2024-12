Calciomercato: movimenti in panchina e nuovi acquisti nelle squadre italiane

Con i campionati che stanno per arrivare al giro di boa ci sono movimenti sia in panchina che nelle rose delle squadre. Si sono divise le strade tra il Sant’Orso (Promozione) e l’allenatore Filippo Vergoni. Al suo posto è arrivato Claudio Cicerchia ex Urbinelli, Valfoglia e Villa San Martino.

Il Matelica (Eccellenza) dopo tre sconfitte consecutive ha comunicato l’esonero dell’allenatore, questo il comunicato ufficiale: "La S.S. Matelica calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il signor Giuseppe Santoni. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera". Oggi si dovrebbe conoscere il nome del nuovo trainer.

L’Aurora Treia (Promozione girone B) ha esonerato mister Giovanni Cornacchini sostituendolo con Francesco Nocera. L’Ancona (serie D) si rinforza con il centrocampista Nikita Bikovskis della Virtus Francavilla. Al Gabicce Gradara piace l’attaccante della K Sport Montecchio Gallo Barattini e nel frattempo ha liberato l’estero d’attacco Marcucci (classe 2003).

La società Lunano Calcio ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Fabio Sottile esterno difensivo classe 1993 e che nella sua carriera ha militato in club importanti tra Eccellenza, Serie D e Campionato Sammarinese, vestendo le maglie della Primavera del Cesena, del Misano, dello United Riccione e di Folgore (SM) e La Fiorita (SM).

Domenico Germinale (classe 1987) fino a pochi giorni fa giocatore dell’Aurora Treia e nella passata stagione al Fossombrone sembra, stando ad alcune voci, che piaccia al Lunano. Germinale ha un passato illustre avendo militato oltre che in C con la Vis Pesaro anche in serie B (stagione 2011-12 con l’Albinoleffe, 22 partite e 3 gol) e sempre in serie C prima di finire al Rimini.

Il Tolentino è molto vicino al centrocampista Federico Conti (classe 1988) fino a pochi giorni fa al Montevarchi. Si tratterebbe di un ritorno. Si sono divise le strade tra lo Schieti (Terza categoria) e mister Pessina, al suo posto è stato chiamato Cristian Paiardini che vestirà anche il ruolo di portiere con la partenza di Pagnello passato al Casinina.

Nei giorni scorsi il Piandimeleto (Seconda categoria) ha reso ufficiali gli acquisti di due giocatori: Giulio Santi Amantini e Cristiano Allegretti. L’Audax Piobbico è alla ricerca di un centrocampista.